Historiske Hovland sikret plass i millionfinale

Viktor Hovland gjorde akkurat nok under BMW Championship i Olympia Fields til å sikre at han er innenfor topp 30 på FedExCup-rankingen etter at alle er ferdig å spille.

Sent søndag kveld er han nummer 27 på rankingen.

Det sikrer han plass i PGAs finaleturnering: Tour Championship i Atlanta neste uke.

Det er lukrativt. Selv en sisteplass i den turneringen vil bli belønnet med 395.000 dollar (3,5 millioner kroner). Seier gir 15 millioner dollar (130 millioner kroner).

Men Hovland gjorde det unødvendig spennende med en svak avslutning på turneringen.

Etter serien 71-73-73-71 endte han åtte slag over par i en turnering der birdiene satt langt inne for samtlige spillere. Det gir ham en 40. plass i turneringen.

Det var altså nok til at han holdt plassen blant de 30. beste på rankingen.

Hovland var to slag under par halvveis på søndagens runde, men endte ett slag over etter bogey på det siste hullet.

Bogey på 12. og dobbeltbogey på 13. hull sendte Hovland over par for dagen, men en birdie på 15. hull fikk ham tilbake på par. Fem slag på det siste hullet nektet Hovland den første runden på par i turneringen i Olympia Fields.

(©NTB/TV 2)