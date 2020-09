Drepte Piotr (57) på jobbfest – kvelden begynte med krangling om musikken

Den 15. desember 2018 arrangerte et bemanningsbyrå julebord i en lavvo i Holmenkollen.

Bemanningsbyrået har mange ansatte fra Øst-Europa. Blant dem var nå avdøde Piotr Bogusz (59) og en 39 år gammel latvier som i dag møtte i Oslo tingrett for å ha drept sin kollega.

Kranglet om musikk

39-åringen reiste seg da han forklarte seg for retten. Han fortalte at han og hans kolleger dro på vorspiel og drakk vodka rett etter jobb den aktuelle dagen.

På selve julebordet var det stadig konflikter, fortalte han. Tidlig på kvelden hadde det blitt basketak og slagsmål, etter at han tok kontakt med DJen og fikk ham til å sette på annen musikk.

– Det var bare polsk musikk hele kvelden. Jeg ble bedt å snakke med DJen om musikkvalg, og jeg satt på internasjonal musikk, hits fra 90-tallet. Det er da kvelden endrer seg, sa latvieren.

Etter dette brøt det ut nye slagsmål. 39-åringen hevder han ikke deltok, men at han satt seg i baren for å drikke vodka.

Følte han ble latterliggjort

Latvierens erindringer av selve drapet er uklare. Da kvelden nærmet seg slutten, var han svært beruset. Han hadde inntatt store mengder alkohol, og noe amfetamin.

Han ble sittende lenge i baren, og på et tidspunkt fikk han selskap av en annen kollega, som ikke er en aktør i straffesaken. De ble sittende og snakke sammen, og den tiltalte åpnet seg om et svært personlig tema.

Imens han åpnet seg, fortalte den tiltalte at han opplevde å ikke bli tatt på alvor, og at kollegaen han snakket med lo av ham. Han mente også at kollegaen snakket ufint om hans tidligere kjæreste.

Han reiste seg opp og konfronterte kollegaen. Ifølge den tiltalte mannen ramlet han, fordi det var glatt på gulvet. Da han reiste seg, opplevde han at flere i selskapet sto og lo av ham.

Da trakk han kniven, og nå avdøde Bogusz ble et tilfeldig offer.

– Høyrehånden min beveget seg raskt. Det neste jeg husker, er at jeg sitter på politihuset, sa latvieren i retten.

– Tenker på det hele tiden

Piotr Bogusz hadde knapt snakket med latvieren hele kvelden, men fikk halspulsåren skåret over i angrepet. 39-åringen sa i retten han ikke en gang vet om Bogusz var en av dem som lo av ham.

Latvieren ble pågrepet, og har forklart i avhør at han stelte seg bak Bogusz, og trakk kniven over halsen hans.

I retten tirsdag hevdet han at det var helt tilfeldig at det var Bogusz som ble drept.

– Vi hadde ingen konflikt, jeg forsto ikke hvorfor det ble han, sa 39-åringen.

Videre sa han at han ikke forstår at han kan ha drept et menneske.

– Jeg tenker på det hele tiden, men jeg vet ikke hvorfor det skjedde

Ikke aktuelt med forvaring

Den latviske 39-åringen har blitt vurdert av sakkyndige, som har konkludert at han er strafferettslig tilregnelig.

I tiltalen la aktor ned forbehold om at det kunne bli lagt ned påstand om forvaring. Det blir ikke aktuelt, opplyste statsadvokat Asbjørg Lykkjen i sitt innledningsforedrag.

Ved en eventuell domfellelse 39-åringen dermed bli dømt til tidsbegrenset straff. Det er ventet at han vil bli sendt ut av landet.