Politi truet med skytevåpen for å pågripe mann med kniv

Politiet mottok en nødtelefon klokken 22.35 om at en mann i 40-årene truet flere personer med kniv utover Andys pub i Oslo sentrum.

Rett før politipatruljene ankom stedet løp mannen i retning Spikersuppa.

– Vi fikk pågrepet han i Spikersuppa, men vi måtte true han med skytevåpen. Vedkommende kastet deretter kniven fra seg, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkeli.

Mannen er kjørt i arrest. Stokkeli er glad for at ingen ble skadet.

Bakgrunnen for hendelsen er foreløpig ukjent for politiet. Stokkeli opplyser om at de vil returnere til puben for å høre hva som var foranledningen til hendelsen.