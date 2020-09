Hareides store overhaling: Disse posisjonene bør RBK forsterke

– Når Åge (Hareide) går med på å ta en slik jobb så har han nok fått noen lovnader om at Rosenborg skal ta over makten igjen i norsk fotball. De ønsker å være Norges beste lag. Det har de alle muligheter og ressurser til, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i FotballXtra-studio.

En foreløpig 4. plass i Eliteserien og 2-2 i hjemmemøtet med Stabæk søndag er utvilsomt ikke godt nok for Norges mestvinnende fotballklubb etter halvspilt sesong.

Åge Hareide har blitt hentet inn for å få trønderne tilbake i toppen av norsk fotball. Og for at det skal bli en realitet tror TV 2s fotballeksperter at det vil bli utskiftninger på Lerkendal.

– De må ha inn noe nytt

– Jeg tror Åge Hareide ser på dette Rosenborg-laget og tenker at det er mange plasser som må forsterkes, hvis de skal ut og kjempe i Europa. Nå har de mistet Birger Meling og Anders Trondsen – som på mange måter var Rosenborgs venstreside, der må det inn noe nytt, sier Jesper Mathisen i FotballXtra.

– De har Even Hovland, Tore Reginiussen og Gustav Valsvik som stoppere. Der må det også inn noe nytt, for et par av de gutta begynner å bli eldre. Der trengs det en ny leder. Tore Reginiussen klarer ikke å spillee hver eneste kamp på sitt beste nivå lenger, fullfører Mathisen.

Likevel er Mathisen sikker på at Hareide vil se at det finnes spillere i den nåværende troppen som har et større potensial.

– Jeg tror Hareide liker Kristoffer Zachariassen på midtbanen. Jeg tror han ser at Edvard Tagseth er en spennende spiller. Så har man selvfølgelig Per Ciljan Skjelbred som er bankers både på laget og som en god spiller i Åge Hareides øyne, sier Mathisen.

Kan bli utskiftninger på spissplass

Utvilsomt er det heller ikke at Rosenborg trenger en spiss. Foreløpig er Dino Islamovic klubbens mestscorende spiss denne sesongen med sine fire scoringer. Kristoffer Zachariassen er spilleren som har scoret flest mål for trønderne så langt denne sesongen – med sine syv scoringer.

– På spissplass tror jeg ikke Hareide er fornøyd. De har Torgeir Børven og Dino Islamovic, men ingen av dem er gode nok til å virkelig være den superspissen Rosenborg trenger. På kanten er Emil Konradsen Ceide er en spennende ung spiller, men er fortsatt ganske ustabil. De har til tider vært veldig avhengig av Samuel Adegbenro i kampene de har slitt og virkelig vært gode i de siste årene. Åge vil nok også se på en mulig kantspiller for Konradsen. Det blir litt for tynt med Konradsen Ceide og Pål André Helland, sier Mathisen.

– Det er ikke slik det kommer til å bli, men Åge ser nok at det er en stor jobb som gjenstår før Rosenborg er tilbake igjen der de en gang var, avslutter Mathisen.

Hareide understrekte da han ble presentert som Rosenborg-trener at dagens tropp må få en kjangs.

– Du må bli kjent med spillerne, og du må gi spillerne en kjangs til å vise seg fra sin aller, aller beste side før man tar beslutninger om hva som skal forsterkes. De som ikke viser kvalitet godt nok nå fremover og ut året – da kan ikke Rosenborg bruke dem. Og det er veldig mye opp til dem selv. Så jeg må få en oversikt over spillerstallen og hvordan det står til der også, sa Hareide da han ble presentert som ny Rosenborg-trener.