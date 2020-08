Spørsmålet fra journalisten sjokkerte etappevinneren

Julian Alaphilippe var iskald og rykket på det perfekte tidspunktet på den andre Tour-etappen i Nice. Han holdt Marc Hirschi bak seg og syklet seg inn i den gule ledertrøyen.

Det ble et svært emosjonelt øyeblikk for franskmannen. Det er bare to måneder siden 28-åringens far, Jacques, døde etter langvarig sykdom. Da han krysset målstreken pekte Alapahilippe mot himmelen. I seiersintervjuet dediserte han seieren til sin avdøde far.

– Denne er for pappa. Det var han jeg tenkte på da jeg krysset målstreken, sa Alaphilippe like etter målgang mens tårene presset på.

Litt seinere skulle Alaphilippe på den offisielle pressekonferansen. Der hadde ikke alle fulgt like godt med. En belgisk journalist spurte Alaphilippe om han hadde snakket med faren i løpet av Tour de France.

Etappevinneren reagerte med sjokk og vantro.

– Min far? Min far? Jeg mistet min far for to måneder siden, svarte Alaphilippe.

I sekundene etter svaret kunne man høre den berømte knappenålen falle. Alaphilippe brukte noen sekunder på å summe seg.

Franskmannen fikk også en lang rekke hyggelige spørsmål. Alaphilippe har ikke tenkt å gi fra seg ledertrøyen uten kamp.

– Når man er i den gule trøyen må man respektere den. Dette er verdens største ritt. Det er alltid spesielt å være i gul trøye. Nå vil vi forsvare den. I morgen er det en etappe for spurterne. Vi skal prøve oss med Sam Bennett. Målet mitt var en etappeseier. Nå har jeg vunnet og sitter i gult. Jeg skal nyte det og prøve igjen de neste dagene, sier han.