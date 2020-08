Drømmedag for Glimt – ti poengs luke etter nok en borteskrell for Molde

Viking - Molde 3-2

Saken oppdateres!

Molde hadde alt å spille for da de gjestet Stavanger og SR-Bank Arena. Etter at Bodø/Glimt tok en kruttsterk 3-0-seier mot Sarpsborg 08 søndag var luken på hele ti poeng – den luken vedvarte etter at Viking slo Molde.

Siddisene tok kommando fra start – i en kamp som i store deler svingte fram og tilbake. Det var likevel Viking som stakk av med en sterk 3-2-seier takket være scoringer av Veton Berisha, Ylldren Ibrahimaj og Fredrik Torsteinbø. Eirik Ulland Andersen og Martin Ellingsen scoret for Molde.

– Bodø/Glimt fortsetter å øke forspranget sitt til Molde, og nå ser jeg egentlig ingen gode grunner til at Glimt ikke skal vinne gull. Molde har vist svakhetstegn i sine siste kamper. Dette var deres tredje tap på sine fire siste kamper, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Berisha-scoring

Veton Berisha sendte hjemmelaget i ledelsen etter 57 minutter. Spissen lå og snuste på offsidelinjen da han ble spilt gjennom av Zymer Bytyqi med en presis pasning. Alene med Molde-Keeper Andreas Linde gjorde 26-åringen ingen feil og scoret sitt åttende mål for sesongen.

– Frustrerende sesong hos Brann i fjor, men nå begynner vi å se den ekte Veton Berisha, sier Eurosports kommentator Kenneth Fredheim.

Molde skulle likevel slå tilbake drøye ti minutter senere. Eirik Ulland Andersen snek seg inn på bakerste stolpe på et innlegg fra Marcus Holmgren Pedersen – Andersen stilte inn siktet og stupheadet kontant inn utligningen.

Effektivt Viking-lag

Hjemmelaget var på ingen måte ferdig for kvelden. Kun fem minutter senere var siddisene på full fart framover igjen. Bytyqi skjærte innover i banen og fant Ylldren Ibrahimaj – som alene med Andreas Linde hamret hjemmelaget opp i 2-1.

Samme mann fortsatte å terrorisere Molde-forsvaret. Viking-vingen stormet fremover og kom seg ned til dødlinjen. Der vartet han opp med et lavt innlegg foran bortelagets mål. Ene og alene fra fem meter kunne Fredrik Torsteinbø gi hjemmelaget 3-1.

– Viking viser at de har langt mer inne enn det de har fått vist denne sesongen, og jeg tror denne seieren betyr mye mer enn de tre poengene de fikk, sier Mathisen.

Straffebom på overtid

På overtid fikk bortelaget straffespark, men Viking-keeper Arild Østbø reddet straffen fra Leke James. Men Østbø kunne lite gjøre da Martin Ellingsen reduserte til 3-2 på den påfølgende corneren sekunder senere.

Det ble kun et plaster på såret for moldenserne – som nå ligger ti poeng bak serieleder Bodø/Glimt.

– Det gullet får leve sitt eget liv, så får vi passe på oss selv. Å tenke på det nå tror jeg er feil, sier Molde-trener Erling mot i et intervju med Eurosport etter kampen.

Molde ligger på 2. plass med 34 poeng, mens Viking befinner seg på 10. plass med 19 poeng – fire poeng ned til Start på kvalikkplass.