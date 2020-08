Kristoff kan vippe Danmark ned fra tronen: – Det sårer danskene kraftig

Se tredje etappe i Tour de France på TV 2 og Sumo mandag fra kl. 12.00!

Da Alexander Kristoff smadret danske Mads Pedersen og resten av konkurrentene på oppløpet på lørdagens Tour de France-åpning i Nice, tok han Norges etappeseier nummer 19 i verdens største sykkelritt.

Dermed står Norge med like mange etappeseirer i Touren som Danmark.

– Touren er virkelig lang, så det er viktig at vi gjør vårt for å komme foran igjen, sier Mads Pedersen når dansk TV 2 konfronterer verdensmesteren med den norske-danske stillingen 19-19 etter søndagens fjelletappe.

– Ser på seg selv som storhet

Men Pedersen virket imidlertid ikke å være spesielt plaget av at naboene i nord kan vippe danskene ned fra den nordiske Tour de France-tronen.

– Det er veldig genialt å si at Touren er lang, for det er faktisk riktig, men dette sårer danskene. De ser på Norge som lillebror og seg selv som storhet i verden som sykkelnasjon. Å se at Norge puster dem i nakken, tar noen titler og vinner etapper, sårer danskene kraftig, mener TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

– Det betyr mye for danskene å ligge foran oss, fjellapene, mener TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

De norske etappeseirene er fordelt mellom Thor Hushovd (10), Alexander Kristoff (4), Edvald Boasson Hagen (3), Kurt Asle Arvesen og Dag Otto Lauritzen.

Kristoff vil ta Norge i føringen

Allerede mandag kommer sjansen for Norges seier nummer 20 i Touren.

– Det er en ny mulighet. Jeg føler ikke at det er en bedre eller dårligere mulighet enn i går, men det blir sannsynligvis en spurt. Jeg gjorde det bra i går, så hvorfor ikke? sier Kristoff etter målgang på den andre etappen.

– Jeg håper jeg skal ta Norge opp i føringen, sier Kristoff på dansk TV 2s spørsmål om den norsk-danske Tour de France-duellen.

Alexander Kristoff mistet som ventet den gule ledertrøyen på søndagens fjelletappe, men starter mandag i den grønne poengtrøyen. Nordmannen har en ledelse på 18 poeng ned til Peter Sagan.

– Jeg hadde håpet å ha den noen dager før det blir for hardt. Peter pleier å gå i brudd på harde etapper, slik som i dag, så jeg tipper at jeg mister den, men det kan skje noe med ham. Jeg har blitt nummer to to ganger tidligere, så skjer det noe med ham, er det plutselig en større sjanse, uttalte Kristoff på TV 2s spørsmål om han nå går for å vinne poengtrøyen i år.