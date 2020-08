Badeforbud i tysk elv etter at krokodille ble observert

Forbudet mot bading i elven Unstrut fra grensa til Thüringen til sammenløpet med elven Saale vil i utgangspunktet gjelde til 6. september.

Leteaksjonen skjer etter at politiet mottok tips fra to personer som hevdet å ha sett reptilen nør byen Laucha an der Unstrut, i Sacshen-Anhalt. Den tyske avisen DW skriver at politiet har tatt vitneskildringene på alvor, men hittil har det ikke vært gjort noe funn av krokodillen.

Siden fredag morgen har nødetatene i området søkt etter krokodillen i den lille elven, sør i delstaten Sachsen-Anhalt.

Fylkeskommissæren i Burgenland, som ligger sørvest for Berlin, innførte et forbud mot svømming i deler av elven.

– Vi søker etter krokodille i Unstrut, uten å lukke. Fra i morgen vil det være mulig med båtdrift, men jeg har innført et badeforbund for hele Unstrut i Sachsen-Anhalt til 6. september, tvitret fylkeskommisjonæren Götz Ulrich søndag.

I tillegg blir nærliggende elver midlertidig bedt om å holde stengt på grunn av søket.

