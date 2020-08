Aalesund slo sprekker i Nilsens debut: – En ufattelig svak prestasjon

TV 2-ekspert er klar på at Lars Arne Nilsen har en stor jobb å gjøre for å redde Aalesund etter tap mot Start.

«Ny trener»-effekten uteble for Aalesund i Lars Arne Nilsens første kamp på sidelinjen.

Borte mot Start slapp de til mange muligheter mot det som før kampstart var tabellnaboen i bunnen av Eliteserien. Selv skapte de svært lite.

– De har levert en ufattelig svak prestasjon, der de nesten ikke har skapt en eneste målsjanse mot et Start-lag som ble rundspilt av Bodø/Glimt sist, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg syns vi spiller en god kamp i dag, men vi greier ikke å slåss inn marginene, eller har kanskje ikke kvalitetene som skal til. Andreomgang er bra. Da skaper vi kanskje litt lite, men de sjansene vi får må vi sette, sier Lars Arne Nilsen til TV 2.

– Det er klart vi er skuffet. Vi skulle gjerne hatt med oss et poeng eller seier.

Aalesunds Niklas Castro sier spillerne har fått en ny giv med ny trener og at det har vært bra til nå, men:



– Det var ikke helt bra. Vi prøver så godt vi kan, men det er tungt nå, det er det, sier en skuffet Castro til Eurosport.

– Det er veldig mye nytt, men fotball er enkelt og det skal være mulig å spille fotball, selv om vi forandrer på litt ting. Det fungerte ikke i dag. Vi har ikke noe særlig tror på oss selv.

Start dominerte

Målsjanser skapte imidlertid Start. På den tredje skulle det avgjørende skje.

Isaac Twum stod helt umarkert etter et hjørnespark og kunne bare jogge inn målet på det som var Starts tredje store mulighet. Det var midtbanespillerens første mål i hans 54. kamp for Start.

– Det føles fantastisk å score mitt første og å vinne kampen for laget. Det var viktig for oss å vinne denne kampen. Vi må vinne hjemmekampene for å holde oss i ligaen, sier Isaac Twum til Eurosport.

– Aalesunds defensive problemer fortsetter, selv med ny trener, var Jesper Mathisens konklusjon etter Twums 1-0-scoring etter halvtimen.

Selv om Nilsen omtalte førsteomgang som «OK», kan han takke keeper Andreas Lie for at Aalesund i det hele tatt var med i kampen så lenge.

– Han har slått noen strålende kamper i sin dag, men også variert litt. I dag har Lie vært meget, meget god. Han er grunnen til at det kun står 1-0 til Start, sa Jesper Mathisen etter flere store sjanser til Start tidlig i andre omgang.

Bedring på banen

Offensivt har Aalesund ikke vært så ille denne sesongen, og de skapte også et par muligheter, om enn ikke like mange som hjemmelaget.

Niklas Castro hadde Aalesunds største sjanse til utligning da avslutningen hans etter timen ble blokkert. Gjestene overtok også banespillet på Sør Arena, men uten å få nettkjenning.

For Start ble det tre viktige poeng, mens for AaFK ble det en marerittrunde og en sementering av jumboplassen.

– Denne runden kan være gull verdt for Start, når vi ser på de andre resultatene, kommenterer Mathisen.

– Dette var deilig. Nå får vi litt pusterom i alle fall, så det var ekstremt viktig. Jeg så ikke på det som at det var helt avgjørende for sesongen, men at vi får disse poengene, klatrer litt på tabellen og får litt selvtillit betyr masse, sier Start-trener Joey Hardarsson til TV 2.

Jobb å gjøre

Sunnmøringene har nå sju poeng opp til Mjøndalen på 15. plass som etter stortap for Odd ble forbigått av Start. Sørlendingene har nå kvalikplassen i Eliteserien.

– Vi har 14 kamper igjen, men situasjonen er vanskelig, innrømmer Lars Arne Nilsen.

– Vi må satse på at noen kollapser og at vi kan få en 2-3-seirer og få heng. Da kan vi få en kvalikplass. Det er det vi må jobbe for. Jobben er tøff, men vi gir oss ikke.

Dermed er han ganske på linje med Jesper Mathisen.

– Det er ikke kjørt, men når man har tatt sju poeng så langt og fremstått på dette viset, så blir det trøbbel. Det skal en god jobb til av Lars-Arne Nilsen for å klare dette, sier eksperten i TV 2-studio.

– Aalesund har mange poeng igjen å spille om, men ser du på det laget er det vanskelig å se hvem er typen som skal blomstre og hvem skal sørge for at de tar de nødvendige poengene. Castro, Fridjonsson, ja, men hvem på keeperplass? Hvem i forsvaret? Hvem på midtbanen? De sliter jeg med å finne. En del av lagene som har slitt i nedrykksstriden så har du sett deg ut en som kan heve seg og levere. I Aalesund finnes ikke de typene på banen akkurat nå.

Den nyansatte treneren er imidlertid ikke avhengig av å holde laget oppe i Eliteserien for sin egen jobbsikkerhet.

– Jeg tror han har fått den jobben med litt lengre perspektiv. Jeg tror styret ser at han har fått en vanskelig posisjon. Selvfølgelig håper de at han skal klare det, men jeg tror han frå muligheten til å bygge klubben opp igjen, sier Erik Huseklepp i FotballXtra-studio.