Kraftig regn stoppet kamp i Eliteserien

Eliteserie-oppgjøret mellom Sandefjord og Kristiansund skulle ha startet kl. 18.00 sammen med resten av hovedrunden i Eliteserien.

På grunn av styrtregn i Sandefjord ble kampen først utsatt i ti minutter, før det ble klart at det heller ikke da var mulig å starte kampen.

Spillere, trenere og dommere stod i spillertunnelen klare til å starte, men måtte snu tilbake til garderoben.

Etter at regnværet roet seg fikk lagene varmet opp på en relativt tørr bane. Kampen kom i gang klokken 19.

– Akkurat nå er det ikke lett å spille fotball på den gressmatten. La oss håpe at det regnværet kommer til å gi seg slik at kampen kan bli spilt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

Han tror både lag og forbund vil strekke seg langt for å få gjennomført kampen.

– Det er et relativt tettpakket program for disse klubbene framover, også for disse klubbene. Det kommer en landskamp og to neste helg, så da skal det ikke spilles noen kamper. Denne kampen trenger å gjennomføres. Om den så må utsettes en time så må det vel gå greit. Så får heller spillerne gå i garderoben og være klar når regnet roer seg litt.



Følg runden med FotballXtra på TV 2 Sport 2 og tv2sumo.no akkurat nå.