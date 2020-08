Alaphilippe råest på oppløpet – tok ledertrøyen fra Kristoff

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Julian Alaphilippe spurtslo Marc Hirschi og Adam Yates på oppløpet og vant av den andre etappen av Tour de France til Nice søndag.

Den franske yndlingen kjørte seg også inn i den gule ledertrøyen, som Alexander Kristoff var ikledd på søndagens etappe etter seieren lørdag.

FØLELSESLADET: Tårene presset på for Julian Alaphilippe etter målgang på den andre Tour-etappen. Foto: TV 2

– Det er imponerende av Alaphilippe å gjenskape. Nå kommer han til å holde på drakten og kjempe dag etter dag. Det kan bli veldig, veldig lenge. Han har en nese for sykkelløp som få andre, mener TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Alaphilippe sjarmerte i Tour de France i fjor og kjempet lenge om sammenlagtseieren. Han endte på femteplass etter å ha mistet den gule trøyen på etappe nummer 19.

Dediserte seieren til faren

Alapahilippe var følelsesladet og tårevåt etter målgang i Nice.

Det er bare to måneder siden 28-åringens far, Jacques, døde etter langvarig sykdom. Da han krysset målstreken pekte Alapahilippe mot himmelen. I seiersintervjuet dediserte han seieren til sin avdøde far.

– Det er veldig spesielt at dette er min første seier i år. Jeg har jobbet meget hardt, selv under den verste tiden med koronaviruset. Denne er for pappa. Det var han jeg tenkte på da jeg krysset målstreken, sa Alaphilippe like etter målgang mens tårene presset på.

Alaphilippe leder Touren fire sekunder sammenlagt foran Adam Yates fra Mitchelton-Scott. De største sammenlagtfavorittene er 17 sekunder bak.

Kristoff kom i mål 28.15 minutter etter franskmannen. Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson Hagen trillet i mål 18 minutter etter etappevinneren, mens Vegard Stake Laengen kom i mål med lagkamerat Kristoff.

Trio gjorde opp om seieren

Alexander Kristoff startet etappen i gult, men den ble som ventet for hard til å henge med. På vei opp Col de Turini måtte han slippe hovedfeltet.

Det gikk tidlig et brudd på åtte ryttere, men med 40 kilometer igjen til mål og vei inn i bakken til Col d'Èze var utbryterne hentet av hovedfeltet.

Med fire kilometer igjen til toppen av Col des Quatre Chemins gikk Julian Alaphilippe til og fikk med seg Marc Hirschi og Adam Yates.

Team Ineos Grenadiers satt lenge i fronten av hovedfeltet og virket å være komfortable med at de tre utbryterne i front fikk lov til å gjøre opp om seieren. På de siste kilometerne ble det gjort noen forsøk fra andre lag, men de kom akkurat for sent til å ta igjen trioen i front.

Mot slutten av etappen ble Tom Dumoulin felt av en Team Ineos Grenadiers-rytter, men den nederlandske Jumbo-Visma-syklisten kastet seg tilbake på sykkelen og kom seg rett opp i feltet.

– Det er gode signaler for resten av Tour de France, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.