Kristoff savnet i bruddet: – Han kan ikke gi opp

Alexander Kristoff var kledd i gult og følte seg som en konge på den andre etappen av Tour de France, men nordmannen kom ikke med i bruddet for å kjempe om poengene i innlagte spurten.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd, som allerede før den tøffe fjelletappen håpet at Kristoff skulle stikke av i et brudd, mener at landsmannen bør gå for den grønne poengtrøyen i Tour de France.

Da var det ikke gunstig at Peter Sagan kom seg med i bruddet, mens Kristoff satt igjen i fronten av hovedfeltet.

– Skal du være med i kampen om den grønne trøyen, må du ta hver mulighet. Du så på første etappe hvor våken Sagan var da han tok den innlagte spurten forbi målstreken nest siste gang, og nå gjør han det igjen. Han er så smart og våken. Du må være våken, og i hvert fall ikke la Sagan komme seg av gårde i bruddet og ta verdifulle poeng, sier Thor Hushovd.

Stillingen om poengtrøyen 1. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), 64 p.

2. Peter Sagan (Bora-hansgrohe), 46 p.

3. Matteo Trentin (CCC Team), 36 p.

4. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), 35 p.

5. Mads Pedersen (Trek-Segafredo), 30 p.

– Han burde vært med i bruddet

Hushovd vet hva det handler om, for Grimstad-karen har vunnet den grønne trøyen i Tour de France i både 2005 og 2009.

– Kristoff er en såpass solid rytter og kommer til å være der til hver samlet spurt, og han kan også snike seg med i brudd og vinne innlagte spurter underveis. Han har blitt nummer to bak Sagan to ganger, men han kan ikke gi opp fordi Sagan har vunnet sju ganger før. Han burde vært med i bruddet, mener TV 2s sykkelekspert.

Det var Matteo Trentin som vant den innlagte spurten foran bruddkamerat Sagan. Kristoff ble nummer to i hovedfeltet bak Sam Bennett. Dermed er Sagan nå bare 18 poeng bak Kristoff i kampen om poengtrøyen.

Slik svarte Kristoff på spørsmål om den grønne trøyen lørdag kveld:

– Jeg har aldri egentlig vært nær ved å vinne den grønne trøyen, for Sagan har vært langt foran. Jeg har blitt nummer to to ganger, men det var et hav av poeng mellom oss. Dette er en spesiell Tour og mye kan skje. Jeg tror jeg kan ta mange poeng, ikke nødvendigvis fordi jeg tror jeg kan vinne trøyen, men fordi det er viktig med tanke på spurtene seinere. Jeg kan spurte underveis på fjelletappene for å holde sprintbeina varme, sier han.

Mener Sagan viser svakhet

TV 2s eksperter mener imidlertid at Sagan har vist svakhet så langt.

– Trentin er ikke en mann å skubbe seg på, men i den spurten fikk vi se at Sagan ikke er den spurteren han har vært. Fra et normalt grønt år vil han miste noen poeng i de avgjørende spurtene. Han er vant til å bli nummer én, to eller tre, men nå kan det bli fire, fem eller seks. I går ble han nummer fem, sier Johan Kaggestad.

– Jeg tror ikke Sagan er like skarp som det vi har sett tidligere, sier Mads Kaggestad.

Hushovd mener Sagan trenger tid på å komme i toppform etter den lange koronapausen, men mener at Sagan ikke er på sitt beste.

– Jeg tror ikke det er den Peter Sagan fra de beste årene som leker seg i feltet, smekker seg forbi og vinner som han gjorde før. Jeg føler at han ikke er helt den samme, men han er på plass, er med i bruddet og har nese for sykkelløp, så jeg tror vi kommer til å se mye fra ham, sier Hushovd.

Det deles ut poeng på de første rytterne i mål på søndagens etappe, men det er ikke ventet at noen av rytterne som kjemper om poengtrøyen vil være der.