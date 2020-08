De fleste Altibox-kunder har fått internett tilbake

– Nå har vi greid å optimalisere nettet som gjør at de fleste kundene har fått internettet opp igjen, sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Veggeland i Altibox til NTB.

En av fibernettleverandørene til Altibox som leverer til utlandet, opplevde tekniske problemer søndag.

Både Europa og store deler av USA opplevde store internettproblemer.

– Men underleverandøren som leverer i hele Europa og USA, har fortsatt problemer. Dermed kan enkelte nettsider slite, sier han og legger til:

– Vi kan ikke si at alt fungerer over alt, men det har ordnet seg for mange, sier Veggeland.

Altibox har omtrent 617.000 kunder i Norge. Veggeland opplyser om at de har mottatt tilbakemeldinger fra kunder rundt om i landet som ikke kom seg på internett.

– Om alle er hardt rammet er vanskelig å si. Noen har kanskje opplevd at nettet er helt borte, mens noen opplever bare at nettet er tregere. Vi vet derfor ikke i hvor stor grad folk er påvirket, men det er mange som har opplevd problemer, sier han.

Veggeland sier leverandøren har alle mann på jobb for å forsøke å rette feilen.



Kundeantallet er de som har fibernett gjennom Altibox. Veggeland sier at de som også har TV-abonnement gjennom dem, vil kunne bli påvirket.

På Facebook skriver Altibox at de har sine best folk på saken.

«Aj aj aj, en av våre leverandører som sørger for deilige internettsignaler har for øyeblikket tekniske problemer. Det betyr at mange av dere kunder dessverre opplever treigt og fælt nett. Vi har alle våre beste folk på saken og skal jobbe og svette hardt for å få nettet på plass igjen! »