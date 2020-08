Flere titall demonstranter pågrepet i Minsk

Stemningen i den hviterussiske hovedstaden var spent i forkant av den planlagte demonstrasjonen mot president Aleksandr Lukasjenko søndag ettermiddag.

Uavhengighetsplassen i Minsk er sperret av med metallgjerder mens sikkerhetsstyrker holder vakt, ifølge en reporter fra nyhetsbyrået DPA.

– Vi protesterer likevel i noen deler av byen, sier Maria (33).

Da folk begynte å strømme ut i gatene, begynte politiet straks å pågripe folk. Fredelige demonstranter ble båret inn i politikjøretøy, mens demonstranter ropte «skam».

Innenriksdepartementet har advart folk mot å delta i ulovlige demonstrasjoner og har truet med å slå dem ned med makt.

Den prodemokratiske bevegelsen har ignorert advarslene og sagt at ettersom Lukasjenko fyller 66 år søndag, så bør han forstå at folket er imot ham, og at hans tid ved makten går mot slutten.

Putin sendte bursdagshilsen

Den russiske presidenten Vladimir Putin ringte Lukasjenko søndag for å gratulere han med dagen, og invitere den hvitrussiske presidenten til Moskva. Invitasjonen skal være et tegn på støtte fra Kreml, ettersom demonstrantene tyr til gatene i Minsk.

– Det ble bestemt å avholde et møte i Moskva i løpet av de kommende ukene, sa Kreml i en uttalelse etter telefonsamtalen.

«Europas siste diktator»

Lukasjenko har styrt landet i 26 år og ser ikke ut til å ha noen planer om å trekke seg. De to siste søndagene har hundretusener av hviterussere deltatt i demonstrasjonene der de har krevd at mannen som har fått kallenavnet «Europas siste diktator», går av. Fram til nå har politiet ikke aksjonert mot demonstrantene.

De siste dagene har mange journalister mistet presseakkrediteringen i landet, og flere er også utvist.

