Et gulkledd Alexander Kristoff (33) føler seg som kongen i Tour de France-feltet.

Alexander Kristoff var nærmest kledd i gult fra topp til tå på starten av den andre Tour de France-etappen etter den vanvittige triumfen lørdag.

– Jeg slet litt med å sove, men det gjør jeg alltid, så jeg vet ikke om det var annerledes. Jeg tenkte på løpet som var og dagen som kommer. Jeg skal nyte å kjøre i gult i dag, sier Kristoff til TV 2 før søndagens etappe.

Hadde det ikke vært for det gule munnbindet, hadde trolig smilet gått rundt. Alexander Kristoff var ikke blant de største favorittene, men smadret konkurrentene på oppløpet i Nice.

– Nå bør folk slutte å avskrive meg, men sånn er det. Ofte er det sånn at de som ikke er forventet å vinne, får litt ekstra plass og ikke er på radaren. Da er det lettere, sier Kristoff.

33-åringen regner med at det blir med den éne dagen i gul trøye, for søndagens etappe er for de mer klatresterke rytterne.

– Det er en ganske hard etappe, så jeg skal bare nyte å sykle med den. Alle rytterne gratulerer meg og sier bra kjørt. Du blir på en måte kongen i feltet med gul trøye, og det skal jeg nyte i dag, sier Kristoff.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd er den eneste nordmannen som har syklet i gul ledertrøye i Tour de France før.

– Det er helt klart spesielt. Det blir litt sånn at alle verdens øyne er rettet mot den gule trøyen, som er et veldig sterkt og stort symbol i sykkelsporten, så det er klart at Kristoff kommer til å nyte hvert øyeblikk. Han kommer til å kose seg når han sitter på bussen, går på podiet og signerer og når han sitter i feltet og får klapp på skuldra av kollegene i Tour de France-feltet. Så skal de opp fjellene, og der kommer han til å slite, men det blir en stor dag, sier Hushovd.