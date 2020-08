Festet ulovlig i bunkers: – Jeg angrer ikke

Natt til søndag ble flere bevisstløse personer funnet av politiet i en bunkers i Oslo sentrum. Bunkersen ligger i krysset mellom Uelands gate og Collets gate, på St. Hanshaugen.

Politiet bekrefter at det har vært arrangert en fest i bunkersen, med opp mot 200 deltakere. Mange av disse er trolig kullosforgiftet, og flere får behandling på sykehus.

TV 2 får opplyst at festen ble arrangert i forbindelse med en bursdag. En festdeltaker TV 2 har snakket med opplyser at han tidlig merket at det var mye folk og dårlig luft inne i grotten. Mannen, som er i 20-årene, ønsker å være anonym.

– Jeg måtte gå ut flere ganger, men jeg tenkte ikke på at det kunne være farlig, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Han har vært på fest i grotten flere ganger tidligere, men sier at det aldri har vært så mange der som i går.

Foruten de opp mot 200 festdeltakerne var det også satt inn aggregater for å drive lyd og lysanlegg. Også dette er nytt, ifølge mannen.

– I går var det som et ordentlig utested, sier mannen.

Ute av kontroll

Mannen TV 2 har snakket med, sier at da han dro fra festen ved 02.00-tiden, var det ingen som hadde blitt syke ennå. Utenfor skal det ha stått en lang kø med folk som ville inn.

Utover kvelden skal situasjonen ha eskalert kraftig, i følge festdeltakeren.

– Det kom veldig mange som ikke var invitert. Arrangørene mistet kontroll, og det kom altfor mange inn i grotten, sier mannen.

Flere festdeltakere skal etterhvert ha begynt å føle seg svært dårlig. Det var da politiet møtte noen av disse utenfor bunkersen, at de slo alarm. Politiet bekrefter til TV 2 at en politipatrulje møtte flere personer i området som virket «omtåket», omtrent klokken 03.45 natt til søndag.

Festdeltakerne er trolig kullosforgiftet i bunkersen.

#Oslo: kl 0346: Vi er på St.Hanshaugen ved en bunkers, Der har det oppholdt seg en rekke ungdommer. Trolig en fest. Flere av ungdommene er blitt kullosforgiftet. Pr. nå er 6 ungdommer kjørt med amb til sykehus, — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 30, 2020

– Da vi kom på stedet, så vi flere som hadde besvimt, opplyser Ronny Andersen fra brannvesenet på stedet.

I tillegg til de totalt syv bevisstløse personene som ble fraktet til sykehus, måtte også to polititjenestemenn få helsehjelp etter å ha blitt utsatt for kullos.

– Angrer ikke

Festdeltakeren TV 2 har snakket med fikk høre fra venner og bekjente at situasjonen for mange var dramatisk. En av hans venner ble fraktet til sykehus. Vedkommende er ikke alvorlig skadet.

– Man tenker jo det verste når sånt skjer. Det er ekkelt å tenke på at noen kunne dødd. Det viser at man må tenke seg mer om, men jeg angrer ikke på at jeg dro på festen. Man lærer av sine feil, sier mannen.

Søndag formiddag opplyser politiet og helsevesenet at alle festdeltakere som får helsehjelp er utenfor livsfare. Samtidig bes festdeltakere med symptomer på kullosforgiftning om å ta seg litt legevakt.