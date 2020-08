Matt varslet politiet - tre timer senere rykket politiet ut

Rundt midnatt sier 34-åringen at han gikk forbi grottefesten, som førte til at flere ble innlagt på sykehus, to ganger.

– Da jeg gikk forbi første gang, var det kanskje 15-20 personer utenfor. Da jeg gikk forbi andre gang, var det rundt 30-40 utenfor, sier Matt Vestengen-Cox til TV 2.

Rundt klokken 00.30 natt til søndag sier han at han meldte fra til politiet om den ulovlige festen.

– Da jeg ringte, fikk jeg bare beskjed om at det var notert, sier 34-åringen.

Over tre timer senere

Vestengen-Cox sier han meldte fra til politiet fordi folk så veldig fulle ut. Han sier han har vært på rave-fester selv og sier at de kan komme ut av kontroll.

Operasjonsleder Cathrine Sylju sier til TV 2 at de fikk tips fra en kvinne om festen tidligere på kvelden, men kan ikke si noe om hvorfor tipset ikke ble fulgt opp.

Sylju kan verken bekrefte eller avkrefte om det kom varsler fra andre om festen. Det skal gjennomgås mandag.

Ingen av personene som var på grottefesten, ble avhørt søndag. Saken skal ikke etterforskes videre før mandag, sier Sylju.

Politiet opplyste natt til søndag at en patrulje møtte på ungdommer som virket omtåket. Politiet meldte at de var på stedet klokken 03.46, over tre timer etter at nabo Matt meldte fra.

Politiet anslår at rundt 200 personer har vært innom festen i løpet av natta. Disse anslår politiet er i 20- og 30-årene.

Inn og ut

Vestengen-Cox sier at det ikke var noen tvil om at det var fest i grotta.

– Det var tydelig at det var en fest. Det var mye folk, alkohol, og man kunne se lyset fra hula. Folk gikk inn og ut, sier han.

De gangene han gikk forbi, sier han at han så to politibiler med blålys kjøre forbi.

– Grotta ligger litt gjemt bak noen trær. Det er nok ikke veldig tydelig å se fra veien i en bil hva som foregikk. Jeg vil anta at de som kjører forbi, bare ser en gjeng med folk på fortauet, uten å tenke over noe mer, sier 34-åringen.

Han sier at det normalt er et rolig område, og sier han ikke hørte noe da han var i leiligheten, som ligger ikke langt unna.

Syv personer ble funnet bevisstløse inne i bunkeren, og totalt 25 personer ble fraktet til sykehus. Alle er utenfor livsfare.