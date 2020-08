Tok bilen uten lov – eieren endte opp med milliongjeld

Antallet uforsikrede kjøretøy på norske veier har gått kraftig ned siden en ny ordning med dagsgebyr for manglende forsikring ble innført. Ifølge Trafikkforsikringsforeningen (TFF) er det likevel fortsatt nærmere 30.000 kjøretøy i Norge som kjører uten lovpålagt trafikkforsikring. Nærmere halvparten av disse er personbiler.

Dagsgebyret for personbil, varebil, campingbil, motorsykkel og snøscooter er 150 kroner, for buss og lastebil 250 kroner og for moped, traktor og veteranbiler 50 kroner.

– Vi er veldig glade for den positive utviklingen vi har sett, men er mindre glade for at nedgangen i antall uforsikrede kjøretøy ser ut til å stagnere litt. Målet er ingen uforsikrede, sier Roger Stenseth, leder i Trafikkforsikringsforeningen til Broom.

Omvendt Lotto

– Det finnes til enhver tid uforsikrede kjøretøy, og skadestatistikken viser at de også brukes. Når ulykken er ute, kan konsekvensene bli dramatiske, og vi ønsker ingen i slike situasjoner. 16-åringen på moped som kjørte av veien og skadet seg for livet, er ett eksempel. Han ville – med forsikringen i orden – ha vært berettiget til mange millioner i erstatning, men endte uten forsikring med hele regningen selv.

– Det blir en slags omvendt Lotto. Skader du deg selv får du ingen erstatning, og er du skyld i at andre blir skadd, kan du ende opp med regninger på titalls millioner gjennom regresskrav, forteller Stenseth.

EU-dom

– Regress, ja – hva er egentlig det?

– Når et uforsikret kjøretøy er skyld i skade på personer og/eller annet kjøretøy, har den eller de skadelidte krav på erstatning. Den får de fra Trafikkforsikringsforeningen. Etter utbetaling, uansett om denne er liten eller stor, snur vi oss til eieren av den uforsikrede bilen og krever hele beløpet tilbakebetalt, forteller Stenseth.

– Er situasjonen slik også i andre land?

– Ja, dette er normalt over alt. EU-domstolen har også avsagt en dom som fastslår bileiers ansvar i forhold til regress, og som er retningsgivende også i Norge.

Nesten 30.000 kjøretøy på norske veier mangler lovpålagt trafikkforsikring. Eierne kan komme i store problemer hvis ulykken er ute. Foto: NTB Scanpix.

Regning på 438.000 euro

– En portugisisk kvinne hadde en bil stående i hagen som hun tenkte hun ikke ville bruke lenger, av helsemessige årsaker. Skiltene var ikke tatt av. Siden hun ikke aktet å bruke bilen mer, hadde hun ikke tegnet ansvarsforsikring.

– Hennes sønn tok bilen uten hennes tillatelse, og forårsaket både sin egen og to andres død. Den portugisiske trafikkforsikringsforeningen dekket skaden, og fremmet regress mot bileieren. EU-domstolen fastslo i sin endelige dom både forsikringsplikt for registrerte kjøretøy, og regressrett for TFF.

– Det som nesten er verst, er at det koster nesten ingen ting å gardere seg mot slike håpløse situasjoner, sier Roger Stenseth i TFF. Foto: Thomas Brun, NTB

Resultatet ble en regning til den etterlatte moren på 438.000 euro, forteller Stenseth videre.

Kan bli kjempedyrt

– Den eneste muligheten til å unngå forsikringsplikten, er å levere inn skiltene, understreker han.

– Så lenge bilen er registrert, er forsikringsplikten absolutt. Da skal bilen ha minst lovpålagt ansvarsforsikring. Det holder ikke å parkere den på låven med skiltene på, og hevde at man ikke skal bruke den mer, slik noen kan synes å tro.

– Tenk deg da at bestefar har parkert bilen for godt for sin egen del, men uten å ta av skiltene. Så kommer barnebarnet på besøk, finner den registrerte bilen – og drar på tur. Er han eller hun da så uheldig å forårsake skade, kan det bli svært dyrt for bestefar.

Noen gir f...

– Det som nesten er verst med dette, er at det koster nesten ingen ting å gardere seg mot det, sier Roger Stenseth, som kan fortelle at TFF bruker millionbeløp årlig for å informere folk om forsikringsplikten – og følgene av å blåse i den.

– Hvorfor tar folk denne risikoen?

– Det er to hovedgrunner til at en bil er uforsikret. Den ene grunnen er åpenbart at man slutter å betale, og ikke reagerer selv etter mange varsler. Noen gir jo rett og slett f...

Den andre hovedgrunnen er ved eierskifte mellom private, noe som gir grunn til å minne folk om at man også ved bruktbilkjøp må passe på at forsikringen er i orden, sier Roger Stenseth til slutt.

