Langer ut mot sutrete syklister: – Legg opp hvis du ikke liker det

Se Tour de France fra kl. 12.30

Åpningsetappen i Tour de France ble akkurat like dramatisk som ventet. Etter to måneder uten regn i Nice åpnet skyene seg underveis på etappen. Oljesøl blandet med såperester fra bilvask gjorde veiene svært glatte. Noen spekulerer i at reklamekaravannen også bidro til å gjøre veiene såpeglatte.

– Det var som å sykle på is, konstaterte Ineos-rytteren Luke Rowe etter målgang.

Surely this is taking the piss right? https://t.co/wsu0BnOFkP — George Bennett? (@georgenbennett) August 29, 2020

Med fem mil igjen til mål tok Jumbo-Vismas Tony Martin ansvar og roet ned feltet. Alle bortsett fra Astana tok hintet. Til tross for at farten var lav, skled rytterne fortsatt rundt som Bambi på isen. Flere er kritiske til at det var rytterne selv som måtte ta ansvar for sikkerheten.

– Tilsynelatende var det ikke farlig og spektakulært nok for UCI (Det internasjonale sykkelforbundet). Jeg mener den siste velten er UCIs ansvar, uttalte Robert Gesink til NOS etter etappen.

– Livet er tøft

Den tidligere Tour-vinneren Bradley Wiggins er av en annen oppfatning. I Eurosport-programmet «The Breakaway» tar han et oppgjør med det han oppfatter som en sutrekultur i sykkelsporten.

– Mark Cavendish har snakket mye om mangelen på respekt i sykkelfeltet de siste årene. Det er ingen som får rom og plass, selv ikke hvis du heter Peter Sagan. Konkurransen i sykkelløp er større nå. Ryttere er villige til å ta større risiko for å vinne. Det er en tøff sport. Hvis du ikke liker det, legg opp, sier Wiggins og fortsetter:

– Når man blir eldre, ønsker man ikke lenger å krasje. Man vil reise hjem til barna uten skubbsår og arr. Men det er en tøff sport. Livet er tøft. Så Robert: Du bør kanskje legge opp, sier han til Eurosport.

– Klager og sutrer

Wiggins forteller at han også pleide å sutre underveis i løp.

– Det var nok ryttere som ønsket å kjøre tøft i utforkjøringen for å splitte feltet. Hvis feltets avgjørelse er at man skal ta det rolig, krever det en modig mann for å motsette seg det. Det er tre uker igjen med sykkelløp. Gesink sier at tjue mann kunne forsvunnet over en murkant. Det vet man ikke. Det er mange ryttere som sutrer og klager i feltet. Jeg var selv en av dem når det passet meg best. Det er et evig tema. Ryttere klager på UCI, UCI klager på rytterne. Det ser aldri ut til å endre seg, sier han.

TV 2-ekspert Thor Hushovd tilhører dem som ikke likte at Tony Martin roet ned feltet. Han ble utsatt for det samme da Fabian Cancellera nøytraliserte en etappe til Spa som Grimstad-karen hadde muligheten til å vinne i 2010.

– Når er det rom for å gjøre sånne ting? Regner det i Alpene den siste uken, kommer ingen til å akseptere sånn rolig kjøring, verken opp eller ned. Når er det innenfor å gjøre det? Det greiene der skal ikke rytterne få lov til å bestemme, kommenterte TV 2s sykkelekspert.