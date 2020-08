Fotballryktene: – Midtbanestjerne på vei til Manchester United

Nederlandsk midtbanespiller kan være på vei til Old Trafford. Les fotballryktene her.

Manchester United har foreløpig ikke signert noen spillere i sommer. Det kan endre seg nokså snart. Deriblant Daily Mirror melder at Ajax-spiller Donny van de Beek kan være på vei til Old Trafford. Midtbanespilleren sto over en oppkjøringskamp for Ajax fordi en overgang til en annen klubb kan være nært forestående, ifølge manager Erik ten Hag.

Samme avis skriver at United-keeper Sergio Romero kan være på vei til Carlo Ancelotti og Everton. De blå fra Merseyside skal også nærme seg en overgang for Napoli-spiller Allan, ifølge Fabrizio Romano. Real Madrid-spiller James Rodriguez er også ønsket på Goodison Park.

Hva skjer med Lionel Messi? Alle ryktene om superstjernen kan du lese i vårt direktesenter her.

Ryktene rundt argentinerens fremtid fortsetter og Manchester City nevnes som den klareste kandidaten til å kapre Barcelona-spilleren. Ifølge Daily Mirror kan det bety at City-manager Pep Guardiola også vil signere en ny kontrakt med klubben.

Wolverhampton-back Matt Doherty er på vei til Tottenham og Serge Aurier har nå avslått en overgang motsatt vei. Det melder Daily Star.

Arsenal kan komme til å kvitte seg med Rob Holding og Emiliano Martinez. Den engelske forsvareren jaktes av Newcastle, ifølge The Athletic, mens den argentinske keeperen er ønsket av Aston Villa, ifølge The Independent.

Birmingham-klubben ønsker også å hente tilbake Tammy Abraham, skriver Daily Mail. Chelsea-spissen har fått har kamp om plassen med signeringen av Timo Werner. Engelskmannen spilte 2018/19-sesongen på lån hos Villa.