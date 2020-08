Ber festdeltakere oppsøke legevakt

Oslo universitetssykehus frykter at stadig flere er kullosforgiftet etter å ha vært på en fest i en bunker i Oslo, og ber alle med symptomer om å oppsøke legevakt.

Minst 25 personer er fraktet til sykehus, og flere er alvorlig skadd, etter å ha blitt kullosforgiftet i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

– De brukte aggregater til å spille musikken sin, og aggregatene lager jo eksos. Dermed har det blitt oksygenmangel inne i grotten, sier Ronny Andersen, fra brannvesenet på stedet.

Syv personer ble funnet bevisstløse i bunkeren.

Overlege ved OUS, Fridtjof Heyerdahl, sier at to av pasientene er utskrevet, og at fem er på en overvåkningsavdeling.

– Alle pasientene har våknet noe til, men for fem av pasientene har vi da i utgangspunktet vurdert det som å være alvorlig, sier Heyerdahl.

Ingen skal imidlertid være i livsfare.

Oppfordring

Oslo universitetssykehus skriver på Twitter at folk som har vært på festen, og som har symptomer på forgiftningen, må oppsøke legevakt for undersøkelse av blodgass.

– Symptomer på kullosforgiftning er hodepine, svimmelhet, kvalme og nær-besvimelse. Hvis du opplevde slike symptomer på festen i Collets gate, og fortsatt har dem, så bør du oppsøke legevakt, skriver universitetssykehuset på Twitter.

Politiet skriver at opp mot 200 personer kan ha vært innom festen i løpet av natten.

– Frykter dere flere skadde?

– Det frykter vi helt klart. Ifølge brannvesenets målinger var det rundt 16 prosent oksygen inne i grotten, det er veldig lite, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Cathrine Sylju.

– Kunne gått veldig galt

Heyerdahl understreker at man kun behøver å kontakte helsevesenet dersom man stadig har symptomer på forgiftningen.

– Nå har det gått så lang tid at vi har gått bort ifra oppfordringen om at alle som var på festen bør kontakte helsevesenet. Om man ikke har symptomer så kan man ta det med ro.

Overlegen mener likevel at situasjonen er alvorlig.

– Det er sånn at det er skummelt med så mange ungdommer på et lukket rom, hvor noen har drukket alkohol og kanskje også tatt andre ting. Summen er at dette er en skummel forgiftning, og flere kunne ha blitt liggende uten å ha fått hjelp. Dette kunne ha gått veldig galt.

Behandling

Overlege Heyerdahl forklarer hvorfor kullosforgiftning er farlig.

– Kullos er et stoff som binder seg til det samme stedet som oksygen binder seg til, altså i blodcellene, og som dermed hindrer transporten av oksygen. Det vil si at oksygenet ikke når frem til cellene hvor det skal gjøre nytten sin.

Han sier videre at kullosnivået i kroppen vil avta med en gang man kommer seg ut i frisk luft.

– Alle med kullosforgiftning blir gitt oksygen som vil vaske ut kullosen, mens de mest alvorlige forgiftningene kan man behandle med trykktank. I en trykktankbehandling brukes trykk for å skylle ut kullosen.

Heyerdahl sier videre at fem av pasientene blir behandlet med trykktankbehandling.

– Hvor lenge må pasientene være der?

– Selve behandlingen varer i en times tid, men de fleste vil være på sykehuset ihvertfall i et døgn før de skrives ut, sier overlegen.