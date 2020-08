Sju personer til sykehus etter fest

Sju personer er kjørt til sykehus etter at de trolig ble kullorsforgiftet da de festet i en bunkers på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag.

Operasjonsleder André Kråkenes forteller til TV 2 at en patrulje kjørte i området rundt klokken kvart på fire natt til søndag da de kom over ungdom som virket omtåket. De fortalte at de hadde vært i en bunkers i området.

– Der ble det først meldt om tre bevisstløse, men nå er det tallet oppe i sju. Disse sju er kjørt til sykehus med ambulanse, sier Kråkenes.

Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet.

Trolig har ungdommene blitt kullosforgiftet av et aggregat som har stått og gått. Opplysninger politiet har fått tyder på at det har vært en fest på stedet. Kråkenes vet ikke hvor mange som har vært innom festen.



Politiet vet ikke mer om skadeomfanget på de sju per nå. Festen fant sted i krysset mellom Uelands gate og Collets gate, like ved Lovisenberg sykehus.

Alle nødetater rykket ut til stedet natt til søndag. Politiet har ikke avhørt noen av ungdommene og ikke funnet noen ansvarlige for arrangementet.

– Men vi har snakket med et par deltakere. Det kan ha vært opp mot 80 deltakere på festen. Anslagene varierer mellom 30 og 80 personer, sier operasjonslederen.

De har ifølge politiet tatt seg ulovlig inn i bunkersen, som har vært avlåst og stengt.

– Det er en inngang som er brutt opp, man må klatre litt for å komme dit, sier han.