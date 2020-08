– Er dere klare for Trump-seier?

Dokumentarfilmskaper Michael Moore kommer med en advarsel til de som måtte tro at Joe Biden er på vei mot seier i høstens presidentvalg.

Moore er selv demokrat, og støttet opprinnelig Joe Bidens kampanje for å bli Demokratenes presidentkandidat. Han ber nå alle forsøke å få 100 personer til å avgi stemme ved høstens valg.

Årsaken er at han ser likheter mellom årets valg og valget i 2016, da Donald Trump tok seier til tross for at mange ikke levnet han noen sjanse.

– Jeg beklager at jeg må komme med en reality check igjen, skriver Moore i et innlegg på Facebook.

Moore var blant de som forutså Trumps seier i 2016, og skriver «entusiasmen for Trump er skyhøy» i nøkkelområder sammenlignet med entusiasmen for Biden i de samme områdene.

– Er dere klare for en Trump-seier? Er dere mentalt forberedt på å bli overlistet av Trump igjen? Finner du behag i å være sikker på at det ikke finnes noen måte Trump kan vinne? Er du tilfreds med tilliten du har gitt til Demokratenes nasjonalkomité om at de skal få dette til? skriver han videre.

– Jeg advarer dere

Moore bruker meningsmålinger fra kampstater som Michigan og Minnesota for å vise at Trump ligger side om side, om ikke foran, sin konkurrent Biden.

– Biden-kampanjen annonserte nettopp at han vil besøke mange stater, men ikke Michigan. Høres kjent ut? skriver Moore.

Trolig sikter han til feilen Hillary Clinton gjorde i 2016, da hun ikke besøkte visse vippestater, som til slutt vippet i Trumps favør.

– Jeg advarer dere nesten 10 uker på forhånd. Entusiasmenivået blant de 60 millionene i Trumps base sprenger skalaen. Ikke like mye for Joe.

– Ikke la det være opp til Demokratene å bli kvitt Trump. DU må bli kvitt Trump. VI må våkne opp hver dag de neste 67 dagene og sørge for at at hver av oss får 100 personer til å stemme. HANDLE NÅ! fortsetter Moore.

Videre siterer han meningsmåling der Biden og Trump kjemper side om side, og omtrent ligger helt likt.

– Historiens største «fuck you»



I oktober 2016, før forrige valg, sa Moore at «valget av Trump vil være menneskehistoriens største «fuck you» – og det vil føles godt». På den tiden trodde de fleste av Clinton cruiset mot seier.

– Om Trump mener det eller ikke er på en måte irrelevant, fordi han sier ting til mennesker som har det vondt, og det er derfor alle de glemte som pleide å være en del av arbeiderklassen elsker Trump, sa Moore den gangen.