Knivstikking i Oslo

Politiet søker etter mistenkte i området.

– En person er knivstukket ute i et boligområde. Den skadde ble funnet i tilknytning til en adresse i området. Han ble antakelig fraktet dit av noen venner, sier operasjonsleder André Kråkenes til TV 2.

Skadene på den fornærmede betegnes som litt akutt, og kan være alvorlig.

Kråkenes forteller at fire-fem mistenkte har stukket av i ukjent retning. Politiet sier at det er mange vitner på stedet, og at de nå jobber med å avhøre disse.