Kom for seint i mål – røk ut av Tour de France

Den tyske sykkelprofilen John Degenkolb (31) er den første rytteren som forlater årets Tour de France. Lotto Soudal-rytteren veltet og skadet seg underveis på den såpeglatte åpningsetappen. Degenkolb kom i mål sist av alle og havnet utenfor den maksimale tidsgrensen.

Dermed er Touren over før den har begynt for tyskeren. Lotto Soudal anket avgjørelsen om å kaste Degenkolb ut av rittet, men anken ble avvist.

Han forteller at smertene er så store at han uansett ville reist hjem søndag.

– Jeg fikk en skikkelig smell i høyre kne. Jeg hadde mye smerter da jeg forsøkte å fullføre. Jeg havnet utenfor tidsgrensen. Jeg var kanskje litt for ambisiøs, men etter så lange forberedelser ønsker man ikke å forlate rittet, sier han.

– Jeg forsøkte, men jeg taklet rett og slett ikke smerten. Heldigvis er det ikke snakk om et brudd. Jeg har fått en stor hevelse fylt med væske. Kneet er veldig hovent. Alle som kjenner meg vet at jeg ikke er en som klager om jeg har litt smerter. Men smertene var uutholdelige, fortsetter han.

Ikke siden 1985 har en rytter havnet utenfor tidsgrensen på åpningsetappen i Tour de France (Fons de Wolf på prologen i Plumelec).

Degenkolb var langt fra den eneste som fikk et ublidt møte med asfalten i Nice. Seint lørdag kveld var Degenkolbs lagkamerat Philippe Gilbert fortsatt på sykehus for undersøkelser. Også Edvald Boasson Hagen var involvert i et uhell, men nordmannen slapp unna med mindre skubbsår. Boasson Hagens lagkompis Domenico Pozzovivo gikk i bakken da han traff hånden til en tilskuer som lente seg ut for å ta et bilde. Ryan Gibbons kom inn i rittet med et ribbeinsbrudd på venstresiden av kroppen. I dag falt han og slo seg på samme side hvor han hadde smerter fra før.

– Legen sjekket meg, men vi har en del andre pasienter. Akkurat nå syr han sting på Pozzovivo. Han skal sjekke skulderen min seinere. Det er ikke noe man kan gjøre med et brukket ribbein bortsett fra å tåle smerten, sier Gibbons.

Thibaut Pinot hadde heller ingen god dag. Han syklet i mål med store sår på høyresiden av kroppen. Pinot fikk en skikkelig smell i høyre kne og skulder. Alexander Kristoffs lagkompis David De La Cruz pådro seg et lite brudd nederst i korsryggen, men skal forsøke å starte søndagens etappe.