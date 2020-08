Ber retten avvise drapssaken etter George Floyds død

Den tidligere politimannen Derek Chauvin mener bevisene mot ham er for svake.

Chauvin er mannen som satt med kneet på nakken til George Floyd under en pågripelse den 25. mai i år. Pågripelsen ble utført av Chauvin og tre andre politibetjenter.

Hendelsen er godt dokumentert både av politimennenes bodycams og av vitner som filmet hendelsen.

På videoopptak kan man se Floyd trygle om at Chauvin skal løfte kneet så han kan få puste. Han lå på bakken med Chauvins kne mot halsen i syv minutter og 46 sekunder.

TRYGLET: George Floyd ropte flere ganger at han ikke fikk puste før han døde. Foto: Christopher Harris

Da Chauvin løftet kneet, var Floyd bevisstløs. Han ble senere samme dag erklært død.

Utilstrekkelig bevisbilde

Chauvin ble siden siktet for drap, uaktsomt drap og medvirkning til drap. Rettsdokumenter viser nå ifølge CNN at Chauvins advokater mener det ikke er tilstrekkelige beviser til å domfelle Chauvin i en eventuell rettssak, og ber retten avvise hele saken.

Påtalemyndigheten på sin side sa fredag at de mener drapet var så brutalt at de ønsker en strengere straff enn det delstatens retningslinjer legger til rette for om Chauvin og de tre andre tidligere politibetjentene skulle bli funnet skyldig.

De tre andre er siktet for å tilrettelegge for forsettelig drap og uaktsomt drap.

Alle fire fikk sparken etter hendelsen.

DRAPSSIKTET: De siktede, tidligere politibetjentene (fra venstre) Derek Chauvin,J. Alexander Kueng, Thomas Lane og Tou Thao. Foto: Hennepin County Sheriff

Demonstrasjoner over hele verden

Videoene av drapet på George Floyd gikk verden rundt, og fremprovoserte voldsomme reaksjoner og demonstrasjoner.

Flere byer i USA hadde store opptøyer i mange uker, og i Oslo demonstrerte tusenvis av mennesker utenfor Stortinget for å markere motstand mot politivold mot afroamerikanere og minoriteter.

Black Lives Matter-bevegelsen fikk for alvor oppmerksomhet da den amerikanske NFL-spilleren Colin Kaepernick i 2016 begynte å sette seg på kne under den amerikanske nasjonalsangen.

De siste seks månedene har også europeiske fotballspillere i de største ligaene satt seg ned på kne før avspark.

Denne helgen nektet NBA-lagene Milwaukee Bucks og Orlando Magic å spille etter at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt syv ganger i ryggen av en politimann i Kenosha, Wisconsin.

Idrettsverden har i hovedsak støttet NBA-lagene.

USAs president Donald Trump mente derimot sa fredag at han mener demonstrasjonen ville ødelegge NBA, og hevdet seertallene deres allerede synker.