Holdt sykdommen skjult for alle – nå hylles han etter sin død

Etter det ble kjent at Black Panther-stjernen Chadwick Boseman døde, natt til lørdag, blir Boseman hyllet i sosiale medier.

Boseman ble diagnostisert med kreft i tykktarmen i 2016, og kjempet en kamp mot kreften i fire år. Han snakket aldri åpent om diagnosen.

Sosiale medier flommer over hyllester til Boseman. Blant annet dem er Oprah Winfrey.

– For en begavet sjel. Viser oss alle den storheten mellom operasjoner og cellegift. Motet og styrken, kraften som trengs for å gjøre det. Dette er hvordan verdighet ser ut, skriver hun på Twitter.

Et ekstraordinært talent

Styreleder for The Walt Disney Company, Bob Iger har også uttrykt sin hyllest til superstjernen. Firmaet har produsert Marvel-filmene som gjorde Boseman til en stjerne.

Iger beskriver Chadwick som et ekstraordinært talent, og en av det godeste sjelene han har møtt.

– Han ga enorm styrke, verdighet og dybde til sin rolle som Black Panther. Han knuste myter og stereotyper, og ble en etterlengtet helt for millioner over hele verden. Han inspirerer oss alle til å drømme større og forlange mer enn status quo. Vi sørger over alt han var, og alt han var bestemt til å bli.

På vegne av Disney sender Iger også tanker og kondolanser til Bosemans familie.

På Instagram har stjerner dedikert innlegg og varme ord til Boseman.

– Kommer til å savne deg kamerat. Dette er hjerteskjærende. En av de snilleste, mest genuine menneskene jeg noengang har møtt, skriver skuespillerkollega Chris Hemsworth.

Kollega og venn Chris Evans er knust etter å ha mottatt beskjeden om sine gode venn.

– Dette er helt hjerteskjærende. Chadwick var spesiell, en sann original. Han skulle fortsette å skape så mye mer av sitt fantastiske arbeid. Jeg er dypt takknemlig for vårt vennskap, skriver han på Instagram.

– Takk for ditt eksepsjonelle arbeid, din karakter og ditt lederskap. Jeg elsker deg bror, skriver skuespiller Mahershala Ali.

Samuel L. Jackson takker Boseman.

– Takk for alt du ga oss. En talentfull og givende artist, og en bror som vil bli savnet sårt, skriver han på Twitter.

Tidde om sykdommen

Natt til lørdag bekreftet representanter for skuespilleren overfor nyhetsbyrået AP at han døde etter en fire år lang kamp mot kreften.

BBC skriver at Boseman døde i sitt hjem i Los Angeles med sin kone og nærmeste familie rundt seg.

– Det er med stor sorg vi bekrefter at Chadwick Boseman er død, står det på hans egen Twitter-konto.

– Chadwick ble diagnostisert med kreft i tykktarmen i 2016, og har kjempet de siste fire årene. Han kjempet seg gjennom sykdommen og ga dere så mange filmer dere elsker så høyt, står det videre.

Boseman ble bare 43 år gammel.