Brann sløste mot effektivt Godset

Brann - Strømsgodset (1-1) 1-1

Etter hjemmetap for Mjøndalen for to runder siden stod Branns nye trener Kåre Ingebrigtsen fremdeles uten hjemmeseier. Og det så i perioder lovende ut da Strømsgodset gjestet Brann Stadion.

Vertene så ut til å ha god kontroll mot Strømsgodset da Petter Strand først dunket bergenserne i ledelsen, men Johan Hove sørget for at gjestene slo tilbake og at kampen til slutt endte 1-1.

Dermed må Kåre Ingebrigtsen fremdeles vente på sin første trepoenger på hjemmebane.

– Vi scorer ikke nok mål, men vi hadde nok av muligheter. Vi spiller strålende i første omgang, så mangler vi den siste lille roen foran mål til å være kald nok å sette hverandre opp i scoringsposisjon, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

Strand strålte

Petter Strand sendte vertene i ledelsen med et velplassert skudd utenfor gjestenes 16-meter da litt over halvtimen var spilt. Skuddet skrudde seg ned i det venstre hjørnet for Godset-keeper Viljar Myhra.

Strand briljerte i sin indreløperrolle og var svært delaktig i Branns angrepsspill.

– Det er deilig å spille indreløper igjen. Kåre sier jeg passer bra i en sånn rolle og at jeg må få brukt alle egenskapene mine i den rollen, sier Petter Strand til TV 2.

– Vi er ikke fornøyd med uavgjort. Prestasjonen er grei nok, spesielt første omgang er bra. Det er mer rotete i andre omgang. Vi skaper nok sjanser til å vinne og det mener jeg vi bør, fullfører Strand.

– Får en fullt fortjent utligning

Mot spillets gang viste Strømsgodset at de har kvaliteter i laget. Like før pause rullet drammenserne opp langs høyresiden da Mikkel Maigaard slo et perfekt innlegg til Johan Hove – som ene og alene kunne utligne til 1-1.

– Det smakte godt etter slik kampen ble. Jeg synes kanskje Brann er det beste laget, så vi tar med oss ett poeng. Vi ønsket å kontre og spille høyt, og jeg synes vi løste det på en fin måte, sier Johan Hove til TV 2.

Det meste handlet om hjemmelaget i første omgang. Brann kom til flere store muligheter i løpet av den første halvtimen ved Daouda Bamba, men nettkjenningen uteble for ivorianeren. Til pause var stillingen 1-1.

– Det er skuffende og sløvt av oss å slippe inn et så billig mål rett før pause, sier Brann-spiller Vegard Forren.

– Brann er klart best i starten, men så synes jeg vi får bedre tak i kampen og er fullt på høyde med dem. Vi får en fullt fortjent utligning med tanke på hvor bra vi spilte i den perioden, sier Strømsgodset-trener Henrik Pedersen.

Brann ligger på 7. plass med 22 poeng, mens Strømsgodset befinner seg på 9. plass med 19 poeng.