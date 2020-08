FKH-heltens stikk til Fagermo etter mål: – Han er en tulling

Se intervjuer i videovinduet øverst.

Haugesund slo Vålerenga 2-1 hjemme i Eliteserien lørdag kveld.

En som synes det var ekstra deilig var Kristoffer Velde som fortsetter sin sterke form. Han scoret et strålende 1-0-mål, og etter Ibrahima Wadjis 2-0-scoring klarte han ikke å dy seg.

Da måtte han komme med en melding til VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Han meldte litt til meg i førsteomgang. Det var litt melding frem og tilbake. Han spurte meg om det var tungt utpå der da det var 0-0, så kom jeg bort til han på 2-0 og spurte om det var tungt, sier Kristoffer Velde til TV 2 etter kampen.

– Svar på tiltale?

– Ja, det er deilig å svare han tilbake. Han er en tulling av og til.

– Bare av og til?

– Når vi møter ham er han en tulling. Jeg vet ikke hvordan han er ellers. Han liker å melde, og da kan jeg like godt melde tilbake.

Se målene

– Vet ikke hva han tenker på

Fagermo stiller seg litt uforstående til at han skal ha provosert Velde.

– Tirret ham? Jeg har ikke pratet med ham i det hele tatt, så jeg vet ikke hva han tenker på, sier Vålerenga-treneren til TV 2.

– Det gjør ingenting at han melder tilbake, men det gjorde jeg altså ikke. Da tror jeg han har misforstått eller hørt feil. At jeg er engasjert på sidelinjen og coacher eget lag og melder til dommeren, det kan skje. Akkurat Haugesund-spillerne blander jeg meg ikke borti.

Episoden etter 2-0-målet var heller ikke noe som plaget Fagermo.

– Det la jeg ikke merke til, men det gjør uansett ingenting. Slik er fotballen. Det skal være patrioter.

MELDINGER: Dag-Eilev Fagermo roper, mens Kristoffer Velde kjemper om ballen. Foto: Jan Kåre Ness

Perlescoring

Det var Kristoffer Velde som fra like utenfor hjørnet av sekstenmeteren smelte ballen i lengste kryss og Haugesund i ledelsen etter kvarteret spilt.

– Jeg har hatt mange gode kamper. Vært stabil. Veldig fornøyd med det jeg leverer om dagen. Det skal jeg ikke legge skjul på. Jeg burde hatt et hat trick til i dag, men det går fint når jeg scorer perler som i dag. Et magisk mål, kommenterer han selv.

20 minutter senere doblet Ibrahima Wadji ledelsen etter et praktangrep.

Det var derimot de første ti minuttene av 2. omgang det virkelig smalt. Minuttet etter pausen gikk ballen i vertenes mål fra Matti Vilhjalmsson avslutning, etter å ha vært borti to Haugesund-spillere. Under ti minutter senere trodde Jonatan Tollås Nation et lite sekund at han hadde utlignet, men målet ble underkjent til store protester fra VIF-spillerne.

Vålerenga fortsatte presset, men klarte aldri å få inn utligningen.

– Det er skuffende. Vi starter veldig bra, så gjør vi noen feil som gjør at vi kommer under og er svake resten av første. Veldig bra i andre, men vi skaper for lite og scorer ikke mål, sier Fagermo.

Han frykter at det blir vanskelig å henge med i toppen.

– Det er en rå forestilling av guttene. Det er en krig som vi vinner, og en fantastisk prestasjon egentlig. Helt supert, sier Haugesunds Velde.