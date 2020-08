– Nå fikk jeg satt kona på plass

Men Alexander Kristoff (33) er sikker på at det blir med kun én dag i gul ledertrøye.

– Jeg har hatt gul trøye i Tour of Norway og sånt, men det er ikke helt det samme, sier Alexander Kristoff til TV 2 og ser ned på sykkelsportens mest ikoniske tekstil etter å ha vunnet åpningsetappen av Tour de France.

33-åringen var uten hjelpere i spurten, men var overlegen på oppløpet.

SLO TILBAKE: Alexander Kristoff, her med kona Maren fra fjorårets NM på Ringerike, mener han kunne vunnet EM uten velt. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg har fått ny sykkel med skivebremser, og jeg har kjent at den er god å spurte med når jeg har trent hjemme, men jeg har ikke fått vist det i løp. Jeg sa til kona at jeg kunne vunnet i EM, men hun hadde ikke helt troen, men nå fikk jeg satt henne litt på plass, sier Kristoff smilende.

Tidligere denne uken måtte Kristoff bryte EM-fellesstarten etter en velt.

Kona: – Jeg vet at han kan

Når TV 2 slår på tråden til Maren Kristoff, ler hun godt av mannens utspill.

– Man må alltid ha troen, men man kan ikke forvente det i et så stort sykkelløp. Men jeg vet at han kan, sier hun til TV 2.

– Vi sitter snakker alltid før ritt, så jeg sier alltid «ikke la det være forgjeves», og i dag var det ikke det. Man kan ikke forvente mer enn å få lov til å være med i Tour de France, men å komme dit og vinne er helt ellevilt, sier Maren Kristoff.

Hun forteller at stemningen har vært på topp hjemme i Stavanger etter at mannen krysset målstreken først i Nice, men det var noen nervepirrende kilometere i Sør-Frankrike. På såpeglatte veien gikk det mange velt.

Kristoff var blant rytterne som ikke var i asfalten.

– Du sitter med et urolig blikk på feltet og vet hvor han er til enhver tid. Det er ekkelt. Jeg har sett en del av veltene, men det gikk heldigvis greit. Det er ulempen med sykkel. Det er ekkelt å sitte hjemme og se de kjøre så rolig utfor. Da vet man at det ikke er bare-bare, sier Maren Kristoff.

– Helt ut av det blå for alle

Stefar og trener Stein Ørn er overrasket over Kristoffs triumf. Han har skreket seg hes og åpnet champagnen.

– Denne seieren har en enorm betydning. Den kom ut av det blå for alle. Det viser at han fremdeles har en enorm kapasitet. Og at det ikke er noe i veien med hurtigheten, sier Ørn til TV 2.

– Dette er den beste spurten han har levert noensinne. Det var perfekt timing og jeg har aldri sett han akselerere slik som dette. Han fant hele tiden de riktige hjulene, og han har det lille kicket på alle de riktige stedene. I en etappe som i dag, der man ikke er avhengig av å ha et spurttog, så viser han hva han er i stand til å få til på egenhånd, sier Ørn.

Men Ørn forteller at han snakket med Kristoff før etappen om det var muligheter til å få til noe.

– Og så utviklet det seg ekstremt i hans favør. Jeg begynte imidlertid å frykte for mulighetene da Caleb Ewan og Giacomo Nizzolo kom seg opp. Da trodde jeg det var håpløst, men så fikk han likevel til dette, sier han.

Nyter dagen i gul trøye

Kristoff er kun andre nordmann til å ikle seg den gule trøyen i Touren.

– Det er stort. Det er noen år siden Thor hadde gul trøye, så det var kanskje på tide. Jeg hadde ikke helt troen etter hvordan jeg har prestert før Tour de France, men kroppen kjentes grei på trening, sier Alexander Kristoff, som fikk fornyet tro da han kom inn på oppløpet og kjente gode bein.

Thor Hushovd hadde den gule ledertrøyen i både 2006 og 2011.

– Jeg er 33 år og har fire barn, men jeg vinner i verdens største ritt, så det gir håp for alle. Jeg er veldig stolt over å vinne i dag. Det kunne ikke startet bedre med etappeseier, og så er det en gul trøye i tillegg. Jeg er veldig stolt og ydmyk. Jeg regner med at jeg mister den i morgen, men jeg skal nyte dagen, sier Kristoff på pressekonferansen etter triumfen.

– På den aller første etappen jeg syklet i Touren var jeg veldig close, så har jeg tenkt at det var «lost case», men jeg fikk det til til slutt, sier Kristoff.

Søndagens TV 2-sendte etappe blir av det knalltøffe slaget for klatrerne.

– Den må gi meg veldig gode vinger. Jeg må kanskje ha to lag for å henge med. Jeg tror det blir med én dag – hvis vi ikke nøytraliserer hele dagen, sier Kristoff.

– Da må vi få tatt så mange bilder av ham som mulig. Det blir i alle fall ett år til vi får se han i gult neste gang, sier stefar og trener Stein Ørn.