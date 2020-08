Slik svarer Kristoff på Hushovds klare råd

Se andre etappe av Tour de France på TV 2 og Sumo søndag fra kl. 12.30!

På en dag Alexander Kristoff spurtet seg inn i gul trøye i Tour de France som andre nordmann i historien, er det lett å glemme at 33-åringen fra Stavanger også sitter med den grønne poengtrøyen.

I tillegg til de 50 poengene for etappeseieren, tok Kristoff ni poeng på den innlagte spurten. Han står dermed med 59 poeng, mens danske Mads Pedersen har 30 poeng og Peter Sagan er nummer tre med 29 poeng.

På søndagens tøffe fjelletappe er det ventet at Kristoff mister den gule trøyen, men nå mener TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd at Kristoff må gjøre alt han kan for å sykle i grønn trøye de neste tre ukene.

– Det er et godt grep om å være med i kampen om den grønne trøyen. Jeg synes absolutt han bør ha et stort fokus på ha den helt til Paris. Det kan bli spennende veldig lenge, mener Hushovd.

Hushovd vant selv den grønne trøya i både 2005 og 2009.

– Han har et godt utgangspunkt som han bør utnytte. Vi så at han var med og tok poeng underveis, og det var av en grunn, så målet har han liggende bak der uansett. Hovedmålet hans bør være å ta flest mulig etappeseirer, og nå er han godt i gang, sier den tidligere verdensmesteren på sykkel.

Alexander Kristoff virker ikke å være fremmed for tanken.

– Jeg har aldri egentlig vært nær ved å vinne den grønne trøyen, for Sagan har vært langt foran. Jeg har blitt nummer to to ganger, men det var et hav av poeng mellom oss. Dette er en spesiell Tour og mye kan skje. Jeg tror jeg kan ta mange poeng, ikke nødvendigvis fordi jeg tror jeg kan vinne trøyen, men fordi det er viktig med tanke på spurtene seinere. Jeg kan spurte underveis på fjelletappene for å holde sprintbeina varme, sier han.

Trener og stefar Stein Ørn mener det kommer flere sjanser for Kristoff.

– Han har muligheten på alle oddetallsetappene frem til etappe elleve. Og statistisk sett så gjør den som vinner første etappe av Touren det veldig bra videre også. Nå handler det om å komme seg gjennom de etappene som er for tøffe med minst mulig ressursbruk. Så har han nå vist for alle at han har det som skal til, sier Ørn til TV 2.