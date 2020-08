Kristoff spurtet seg inn i gul trøye

Alexander Kristoff vant åpningetappen av Tour de France i Nice lørdag.

Dermed blir Kristoff tidenes andre nordmann i gul ledertrøye i Touren. Bare Thor Hushovd har båret sykkelsportens gjeveste drakt tidligere.

– Jeg har alltid drømt om å ha den gule trøyen, og nå blir drømmen oppfylt. Jeg kunne ikke drømt om en bedre start enn å vinne en etappe i Tour de France og i tillegg få sykle i gul trøye, sier Kristoff.

Kristoff var uten hjelpe fra UAE Team Emirates, men leverte en perfekt timet spurt og vant overlegent.

– Vi er ikke et spurtlag og vi forventet ikke å vinne så tidlig, men jeg følte meg sterk på de siste kilometerne. Det var en fantastisk følelse, og jeg er veldig stolt over hva jeg fikk til. Guttene holdt meg trygg underveis, men jeg fikk meg et godt hjul på de siste kilometerne, sier Kristoff.

Danske Mads Pedersen fra Trek-Segafredo ble nummer to, mens nederlandske Cees Bol fra Team Sunweb kom på tredjeplass.

– Jeg så på tv i bilen og heiet. Det er helt vanvittig kult å se Alex. Han jobber så hardt og er så hard i hodet. Det programmet han har kjørt for å komme hit i god form, er beinhardt. Det er skikkelig moro, sier Team Ineos Grenadiers’ norske sportsdirektør Gabriel Rasch til TV 2.

– Det er fint. Han er jo kjent opp gjennom for å like kamikaze-forhold, så på slutten tenkte jeg at det var en god mulighet for ham, sier Jumbo-Vismas Amund Grøndahl Jansen til TV 2.

Med mye regn ble det såpeglatte veier i Sør-Frankrike, og med drøyt 50 kilometer igjen til mål hadde flere av de største lagene med Jumbo-Vismas Tony Martin i spissen fått nok. I 30 kilometer ble feltet nøytralisert.

Det gikk også et større velt på trekilometersmerket. Det franske sammenlagthåpet Thibaut Pinot er blant rytterne som gikk ned. Pinot trillet i mål, men så forslått ut.

Se andre etappe av Tour de France på TV 2 og Sumo søndag fra kl. 12.30!