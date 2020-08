Vipers-triumf i Mørk-comeback

Sola - Vipers Kristiansand (14-15) 25-34

Rema 1000-ligaen ble kastet i gang mellom Sola og Vipers lørdag. Og i startoppstillingen til Vipers – etter flere måneder på sidelinjen med skadeproblemer – var Nora Mørk.

– Jeg er glad for at hun spiller og ikke går herfra haltende. Det er veldig gledelig å se henne på banen igjen, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

Det var en jevnspilt første omgang. Til tross for at Vipers en periode hadde en firemålsledelse spilte gultrøyene seg inn igjen i kampen. Til pause ledet bortelaget 15-14.

Men etter hvilen giret den regjerende seriemesteren opp. Sola ble til slutt sjanseløse mot Vipers sitt maskineri som til slutt vant 34-25.

– Vipers har vist styrke. Ikke minst bredden som ingen andre i Norge er i nærheten av. Det er et Champions League-lag verdig, sier TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli.

Mørk tilbake

Og det tok ikke mer enn 15 minutter før Mørks første mål for Vipers var et faktum. Det kom fra straffemerket. I tillegg til scoringen ble det også én assist i løpet av den første omgangen.

- Det har vært litt åpningsnerver hos Nora Mørk, sier Bredeli.

– Jeg er veldig glad for at vi vant. Jeg har vært så sykt spent, nervøs og gruet meg skikkelig mye. Men jeg er så glad for at jeg ikke skadet meg, for jeg har vært så bekymret. Jeg er bare så sykt glad for å ha fått det overstått og at jeg har kommet meg gjennom, sier en rørt Nora Mørk til TV 2.

29-åringen fikk en ny mulighet fra straffemerket også i andre omgang, men da ble skuddet reddet av Sola-keeper Esmeralda Fetahovic.

Mørk noterte seg også for scoringen som ga Vipers en 29-20-ledelse.

Vipers neste kamp er 2. september borte mot Flint Tønsberg, mens Sola møter Rælingen borte samme dag.