Stortalent bommet - Aubameyang straffet Liverpool i Community Shield

Arsenal-Liverpool 1-1 (5-4 på straffer)

Liverpool stanget lenge mot Arsenals nyskapte forsvarsvegg i Community Shield-finalen, men Takumi Minaminos første mål for klubben sørget for at det ble straffesparkkonkurranse.

Det forløsende målet kom etter 74 minutter og en lang, vedvarende dominans fra de regjerende seriemesterne, selv om det sjansemessig ikke var så enorm forskjell.

I straffekonkurransen ble Rhian Brewster synderen for Liverpool da han dundret ballen i tverrliggeren. 20-åringen ble byttet inn for Georginio Wijnaldum bare to minutter før full tid, antagelig for å ta straffe, men resultatet ble ikke som ønsket for Jürgen Klopp. Det til tross for at resten: Mohamed Salah, Fabinho, Minamino og Curtis Jones gjorde jobben.

De fire første Arsenal-spillerne, Reiss Nelson, Ainsley Maitland-Niles, Cedric Soares og David Luiz, satte også sine straffer. Dermed kunne Pierre-Emerick Aubameyang avgjøre for Arsenal, noe storscoreren gjorde sikkert.

Hedret avdød skuespiller

Arsenals målmaskin elsker å spille på Wembley. Han scoret to mål i FA-cupsemifinalen mot Manchester City, før han fulgte opp med to mål i finalen mot Chelsea. Seieren der sendte de til Community Shield mot Premier League-mester Liverpool.

Der ble det et vakkert spillemål og også treff på det avgjørende sparket.

Kapteinens kontrakt med Arsenal går ut etter denne sesongen, og han ble naturlig nok spurt om hva som skjer der etter kampen.

– Vi får se de kommende dagene. I dag tar vi troféet, det er det. Vi forbedrer oss. Det er fremdeles arbeid å gjøre, men jeg er veldig fornøyd og det er spennende tider å være en Arsenal-spiller, sier Aubameyang til BT Sport etter kampen.

– Store kamper, store øyeblikker, store spillere. Han har taklet det presset veldig bra. Han var fantastisk i FA-cupfinalen og det samme i dag, sier Mikel Arteta og legger til at de er «nær» en ny kontrakt.

WAKANDA FOREVER: Pierre-Emerick Aubameyang med «Black Panther»-feiring. Foto: NTB scanpix

Aubameyang feiret 1-0-målet med å hedre den avdøde skuespilleren Chadwick Boseman gjennom å ta armene i kryss over brystet, som en henvisning til «Wakanda Forever» fra «Black Panther», der Boseman spilte tittelrollen.

Det er ikke første gang måljegeren har en henvisning til den filmen. I 3-0-seieren over Rennes i Europaligaen i mars 2019 tok han på seg en «Black Panther»-maske. Da som en hyllest til hjemlandet Gabon.

Kjent metode

Arsenal prøvde seg med samme oppskrift som da de vant 2-1 i Premier League i juli: Ligge dypt, suge opp presset og bruke overgangs- og bruddmuligheter etter beste evne.

Lenge så det ut til å fungere svært godt, men utover i andreomgang gikk tanken tom for laget som bare har hatt en drøye uke med trening før den nye sesongen.

– Vi fortjente utligningen og kunne ha scoret mer, men vi gjorde ikke det. Når du spiller mot en formasjon som dette må du være veldig fresh på den siste tredjedelen av banen. Du må tvinge det frem og skape vinkler. Rytmen var ikke helt der, og i dag var det ikke nok, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sport.

– Jeg er så glad. Jeg visste utfordringen vi møtte i dag. Takk til spillerne for innsatsen og prestasjonen. Lagets mot var det mest gledelig. Hvor aggressive vi var uten ballen og å komme gjennom presset til Liverpool. Jeg visste at vi ville lide i andreomgang, sier Arteta.

Liverpool har vært i gang litt lenger og hadde første ball i nettet, men Virgil van Dijks nettkjenning ble annullert for offside.

Vakkert angrep

Da tok Arsenal ledelsen mot spillets gang. Sesongens første mål var en lekkerbisken fra Pierre-Emerick Aubameyang.

Etter et strålende angrep der Arsenal spilte seg ut fra eget forsvar endte ballen hos Bukayo Saka på høyrevingen. Forrige sesongs store åpenbaring i Arsenal spilte ballen tvers over banen til Aubameyang som på lekkert vis skrudde ballen i motsatt hjørne fra kanten av 16-meteren.

London-laget var også nært å gå opp til 2-0 ved Eddie Nketiah, før Liverpool tok fullstendig over kampen.

Presset ble for stort

Til tross for mange gode innlegg uteble de helt store sjansene før pause, men ti minutter ut i den andre omgangen var Sadio Mané alene med Arsenals Emiliano Martinéz, men keeperen gjorde seg stor og stoppet senegaleseren.

Kanskje var det at Liverpool er kommet lengre i sesongoppkjøringen som gjorde utslaget, for til slutt ble presset for stort.

Anført av Mohamed Salah fikk Liverpool tråklet seg gjennom det frem til da tette Arsenal-forsvaret 16 minutter før slutt. Ballen landet hos innbytter Takumi Minamino som holdt hodet kaldt og satte inn utligningen. Arsenal-spillerne ropte på hands på Salah i foranledningen, uten gehør fra verken dommer eller video-teamet.

Det var japanerens første mål etter overgangen fra Red Bull Salzburg i januar.

– Det er veldig viktig og det hjelper oss mye. Mange ting var veldig bra, sier Klopp.

London-laget hevet seg litt etter dette, og kampen bølget frem og tilbake inntild den ordinære tiden var ute.