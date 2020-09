To år er gått siden Volvo lanserte helt ny utgave av stasjonsvognen V60 i Norge. Den erstattet naturligvis forrige generasjon V60, men fikk også jobben med å følge opp en liten legende fra Volvo, nemlig V70.

Sistnevnte fikk egentlig ikke noen direkte oppfølger da den forsvant ut. V90 er både større og adskillig dyrere. Slik sett er V60 en mer naturlig arvtaker.

V60-salget i Norge startet ganske forsiktig, noe som helt klart hadde en sammenheng med at Volvo først tilbød bilen med "bare" diesel-og bensinmotor. Men så kom ladbar hybrid, og da løsnet det skikkelig.

Nå får du V60 i to ladbare utgaver, T6 og T8. Og den finnes også som såkalt mildhybrid, da heter den B4 eller B5.

Hva er nytt?

Denne testbilen er en T8 Twin Engine, i R-Design. Det betyr at den har hele 390 hestekrefter, stylingpakke og mye utstyr innabords. Det gjenspeiler seg også i prisen. Bilen starter på 660.900 kroner. Med utstyrspakker og tilbehør, ender den på friske 794.125 kroner. Det vil nok mange tenke er mye penger for en relativt kompakt stasjonsvogn.

Du kan komme unna med litt mindre penger enn dette, hvis du holder deg i skinnet når du velger utstyr. Mange vil nok også vurdere T6-utgaven. Vi snakker altså fortsatt ladbar hybrid, men litt mindre ytelser, her får du 340 hestekrefter. Til gjengjeld synker prisen med 60.000 kroner.

Ingen tvil når du ser den bakfra heller: Dette er en Volvo!

Hva er styrker og svakheter her?

V60 føles langt på vei som en litt nedskalert versjon av V90, det er den jo på mange måter også. De to er bygget på samme plattform og har veldig mye felles.

Som storebror har V60 høy kvalitetsfølelse. Det hjelper naturligvis også at vi snakker toppmodell med mye utstyr.

Kjøreegenskapene er mer komfortable enn sporty. Med så mye krefter til rådighet, kunne nok Volvo strammet dem ytterligere. Men på en annen side: Det er kanskje ikke så mange som kjøper en Volvo stasjonsvogn for å drive med veldig utagerende kjøring.

Apropos krefter: Den ladbare hybrid-linjen fungerer veldig bra. Her har vi en batteripakke på 11,6 kWt, den elektriske rekkevidden er offisielt på 50 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Vi havner stort sett mellom 40 og 50 kilometer i testperioden. Uten sparekjøring, i rundt 20 grader.

0-100 km/t går unna på 4,9 sekunder, det er fort (vi snakker tross alt familiebil her). Det er krefter og overskudd over hele linja. Forbikjøringer går som en lek. Her er utfordringen heller å holde seg i skinnet.

529 liters bagasjerom er ganske på det jevne i denne klassen.

Interiøret et veldig bra sted å være. Dette har Volvo virkelig fått dreisen på. Vi må trekke fram setene (igjen). De er noen av de beste på markedet, uansett merke.

Da V60 kom, gjorde Volvo et nummer av at den var neeesten like stor som V70. Ser vi bare på tørre tall, stemmer det ganske godt. Men i daglig bruk merker du at V60 er en god del mindre. Det har særlig med høyden å gjøre. Du setter deg ned i bilen, samtidig som bagasjerommet ikke er i nærheten av like stort som på V70 når du pakker i høyden.

En faktor her er at bilen er lav. Plasserer du en V60 ved siden av for eksempel Volkswagen Passat og Ford Mondeo, vil du se at de to er ganske mange centimeter høyere enn Volvoen. Her handler det om design og prioriteringer.

De såkalte Tors hammer-lyktene har blitt en signatur for Volvo de siste årene, de sitter som et skudd på denne bilen også.

Hva koster den?

Like under 800.000 kroner for denne testbilen er mye penger. Mange vil nok fort hoppe over til en SUV hvis nybil-budsjettet er så rommelig. Du får også en fin Audi e-tron, Mercedes EQC eller Jaguar I-Pace til denne prisen, hvis du heller kan tenke deg elbil. Snart er også Volvos egen XC40 her i elektrisk utgave. Selv om den isolert sett kan oppfattes som dyr (fra 520.000 kroner), blir det jo rene billigbilen i forhold til denne V60-en.

Likevel: Når vi bryter ned motor og ytelser, plass, komfort og utstyrsnivå, forsvarer den egentlig prisen ganske bra. Her spiller det naturligvis også inn at vi snakker ladbar hybrid. Du vil kunne gjøre unna det aller meste av småkjøringen på strøm, dermed sparer du både penger og miljø.

Prisen henger naturligvis også sammen med at Volvo nå definerer seg selv som et premiummerke. Det har de også lykkes svært godt med. Da skal bilene deres koste mer enn modeller fra de mer folkelige merkene. Ønsker du lavpris? Da må du kjøpe noe annet.

I R-Design ser V60 ganske sint ut, farge og felger er viktig på denne bilen.

Hvem er konkurrentene?

Dem har det blitt mange av etter hvert. Det siste året har det rullet inn mange, nye ladbare hybrider i markedet. Mange av dem går også betydelig lenger enn tidligere modeller.

BMW 3-serie fantes lenge bare som sedan i ladbar utgave. Men nå er den også her som stasjonsvogn. Mercedes satser virkelig tungt på ladbare hybrider, deres C-Klasse er en opplagt konkurrent til V60. Og så kommer vi nok heller ikke utenom Volvos egne, ladbare V90.

Vi tar også med konsern-brødrene VW Passat GTE og Skoda Octavia. Mer folkelige, men på ingen måte dårlige biler.

40-50 kilometer på strøm er viktig for mange av de som kjøper ladbar V60. Men her begynner nå en del konkurrenter å bli bedre.

Vil naboen bli imponert?

Å bygge familielikhet mellom de ulike modellene sine, er et triks som har virket for premiummerkene i flere tiår. Det er derfor ikke overraskende at Volvo gjør det samme. Designmessig er V60 langt på vei en ”krympet” versjon av storebror V90. Den største forskjellen er at V60 er strammere og litt mer sporty i linjene. Men mange tenker nok ikke så mye mer enn "Volvo stasjonsvogn" når de ser den.

Likevel, bruker du litt tid på å velge "riktig" farge og felger her, får du en bil som står ut fra mengden. R-Design hjelper naturligvis også til å underbygge det sporty preget. Slik sett er det ganske langt fra V70 til denne bilen!

Høy kvalitetsfølelse innvendig. Testbilen er ganske konservativ i fargevalget, dermed forsvinner også noen av de lekre detaljene litt.

Broom mener:

De ladbare drivlinjene har vært en liten Lotto-gevinst for Volvo i det norske markedet de siste årene. Nå begynner det å merkes at Volvo var tidlig ute her. Flere av konkurrentene går lengre på strøm og på neste generasjon ladbare drivlinjer bør Volvo løfte seg en god del.

Så handler det naturligvis også i stor grad om ditt eget kjøremønster. Klarer du deg med rundt 40 kilometer på strøm mellom hver gang du lader, fungerer dette optimalt. Drar du 50 mil tur/retur på hytta hver helg, blir det ikke like smart.

I sum er V60 en veldig gjennomført bil. Du får akkurat den komforten du forventer deg i en ny stasjonsvogn fra Volvo. Interiøret har høy kvalitesfølelse og setene er knallgode. I tillegg kan du altså glede deg over solid kraftoverskudd. Det er ikke vanskelig å skjønne at den er en bestselger, her treffer Volvo veldig mange familiebilkjøpere hjemme.

Det som kan trekke ned her, er prisen. Og trenger du mest mulig plass for pengene, skal du nok vurdere en annen stasjonsvogn.

Hva mener eierne?

Vi har vurderinger av V60 fra hele 60 eiere inne i Brooms bilguide. Her kan du lese hva eierne mener om bilen sin. Har du kjøpt nye V60? Da håper vi du kan legge inn din vurdering av bilen. Klikk her for å komme til Volvo-seksjonen.

Salget av stasjonsvogner har falt kraftig i Norge de siste årene. Men V60 er en av bilene som holder ganske godt stand.

Visste du at:

– Første generasjon V60 ble til da Volvo var eid av Ford og ble bygget på samme plattform som blant andre Ford Focus. Det forklarer også at størrelsen var under det vi vanligvis forbinder med stasjonsvogn fra Volvo.

– V60 har fått en ny toppmodell, kalt Polestar Edition. Drivlinjen er den samme, men her får du hele 405 hestekrefter å leke deg med. Til gjengjeld øker også prisen nesten nøyaktig 100.000 kroner, sammenlignet med T8 R-Design.

– Det trenger absolutt ikke å bli like dyrt som testbilen om du har lyst på ny V60. Startprisen er på 490.000 kroner. Da får du bilen med B4-mildhybrid på 197 hestekrefter og forhjulstrekk.

VOLVO V60 Modell: T8 Twin Engine R-Design Motor: 2-liter bensin + elbilmotor Effekt: 303 + 87 hk Systemeffekt: 390 hk 0-100 km/t: 4,9 sek. Toppfart: 250 km/t Elektrisk rekkevidde: 40 km Forbruk: 0,18 l/mil Bagasjerom: 529 liter Lengde x bredde x høyde: 469 x 185 x 142 cm Vekt: 1.990 kg Pris: Fra 660.900 kroner Pris testbil: 794.125 kroner.

