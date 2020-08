AUF-representanter marsjerte ut da Giske gikk på talerstolen

TV 2s team i Steinkjer observerte at alle AUFs representanter marsjerte ut av salen da Giske tok talerstolen.

– Vi markerer protest mot en stortingsrepresentant som fortsatt ikke anerkjenner at han har seksuelt trakassert unge jenter.

Det sier Emilie Græsli nestleder i AUF i Trøndelag til TV 2 etter at alle AUFerne marsjerte ut av årsmøtesalen.

– Dette er en kraftig markering av ungdommer som har preget den politiske debatten på en sterk måte, sier politisk kommentator Aslak Eriksrud, kort tid etter at protesten var et faktum.

Intern strid i partiet

Protesten speiler AUFs tilbaketrekning av sin støtte til Giske, som tidligere i uken ble innstilt som leder for Trøndelag Arbeiderparti. Innstillingen skapte intern strid i partiet. Torsdag signerte 230 Ap-politikere, blant dem flere Stortingsrepresentanter, et opprop mot å velge Giske som leder.

Senere på kvelden ble det kjent at partiet hadde mottatt et varsel med nye anklager mot Giske. Senere på kvelden avviste Giske varselet, og kritiserte pressehåndteringen.

Han har siden sagt at han ikke vil godta å bli valgt som leder om han blir foreslått gjennom et benkeforslag, og han vil ikke stille til valg for en ny Stortingsperiode, fordi belastningen blir for stor for ham og hans familie.

Da Giske lørdag tok til talerstolen ved årsmøtet, tydeliggjorde han at han var ferdig i politikken.

– Jeg gledet meg til å lede Trøndelag Arbeiderparti, men ingen har krav på en ny sjanse.

Giske oppfordrer videre til å tillate feil, og akseptere unnskyldninger.