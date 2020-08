Ingvild Kjerkol valgt som leder av Trøndelag Ap

Kjerkol kom inn som et benkeforslag, da Arild Pedersen fra Verdal Ap foreslo henne. Amund Hellesø ble valgt som nestleder.

Benkeforslaget gikk imot valgkomiteens enstemmige innstilling å velge Marit Bjerkås, varaordfører i Rennebu kommune, som leder for fylkeslaget. Bjerkås ble derimot valgt til kvinnepolitisk leder i Trøndelag Arbeiderparti.

SEIRET: Ingvild Kjerkol vant etter kampvotering i Trøndelag Arbeiderparti. Foto: Finn Ove Hågensen

Valget av stortingsrepresentant Kjerkol kom etter en svært betent dag hos fylkeslaget, der det ble en åpen konflikt mellom leder av valgkomiteen Arild Grande og Kjerkol.

– Det jeg har opplevd kan jeg faktisk ikke akseptere

Før avstemmingen tok Kjerkol et kraftig oppgjør med Grande fra talerstolen.

– Det jeg har opplevd det siste døgnet, det kan jeg rett og slett ikke akseptere, sa hun.

Kjerkol fortalte at hun fredag ble oppringt av Grande, og at han fortalte at han hadde mottatt en SMS hvor det ble framsatt påstander om at hun hadde trakassert andre mennesker.

Denne informasjonen ble også omtalt av TV 2 fredag.

Grande hadde ifølge TV 2s kilder fått informasjon om at det kunne komme anklager om at Kjerkol er en del av en «ukultur» i fylkespartiet.

Etter det TV 2 forstår skal det ikke være snakk om et varsel om seksuell trakassering, men en beskyldning om at Kjerkol er en del av en ukultur.

Kjerkol mener telefonsamtalen går på tvers av hvordan man håndterer varsler i partiet.

– Vi har klare rutiner, både for hvordan valgprosessen skal foregå, og hvordan et varsel skal behandles. Og hvis det rettes et varsel mot meg, skal det behandles ordentlig. Det er ikke blitt gjort i denne valgprosessen, sa hun.

– Jeg føler for å uttrykke det veldig sterkt overfor årsmøtet, at når man er tillitsvalgt, er kandidat, så er det ens egen integritet man legger på blokka. Når valgkomiteens leder håndterer ting på den måten som Arild Grande har gjort, så er det helt på tvers av det vi står for som organisasjon, sa den nå nyvalgte lederen.

Bjerkås innstilt som leder

Valgkomiteen innstilte Marit Bjerkås fra Rennebu som leder av Trøndelag Arbeiderparti. Hun ble altså i stedet valgt som kvinnepolitisk leder.

Lørdag jobbet Kjerkols støttespillere etter det TV 2 kjenner til på spreng med å kartlegge støtten hun har blant delegatene på fylkesårsmøtet.

Ifølge TV 2s kilder innebærer benkeforslaget at Bjerkås blir nestleder med sammen med Amund Hellesø, og at Eva Kristin Hansen går ut.

For en uke siden ble Trond Giske enstemmig innstilt som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti av fylkeslaget valgkomité. Reaksjonen på innstillingen var derimot så kraftig at Giske har kunngjort at han vil trekke seg ut av toppolitikken.