Dette provoserer Hushovd: – Det greiene der skal ikke rytterne få lov til å bestemme

Etter en rekke velt på såpeglatte veier og med drøyt 50 kilometer igjen til mål, satte Tony Martin fra Jumbo-Visma seg foran og bremset feltet.

Senere i rittet var det flere lignende bilder av Martin og andre stjerner.

Det gikk så sakte flere ryttere som var akterutseilt på grunn av velt tidligere på åpningsetappen, inkludert Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) og Caleb Ewan (Lotto–Soudal), kom seg opp til hovedfeltet.

Med drøyt 20 kilometer igjen til mål har farten blitt skrudd opp igjen. Det endte med en massespurt, der Alexander Kristoff tok seieren.

Minnene om Gap i 2010

Bildene av Martin i Sør-Frankrike provoserer Thor Hushovd, som selv tenker tilbake til Tour de France i 2010 da Fabian Cancellera nøytraliserte en etappe til Spa som Grimstad-karen hadde muligheten til å vinne.

– Når er det rom for å gjøre sånne ting? Regner det i Alpene den siste uken, kommer ingen til å akseptere sånn rolig kjøring, verken opp eller ned. Når er det innenfor å gjøre det? Det greiene der skal ikke rytterne få lov til å bestemme, kommenterer TV 2s sykkelekspert.

– Det er et sykkelløp, og mange forventer å kjøre hardt og kjempe om etappeseier og gul trøye. Regn skal ikke avgjøre det, fortsetter Hushovd.

Hushovd mener lagene med spurtere på laget burde tatt ansvar.

– Sammenlagtkanonene har mye å si, og her ser vi de største lagene med sammenlagtfavorittene her skal ta det med ro, men lag som vinner spurter og har andre interesser, tør ikke å gå imot. Jeg kjenner meg igjen fra den følelsen jeg hadde i Spa, sier Thor Hushovd.

– Vanskelig å bedrive konkurranseidrett

Tony Martins norske lagkamerat, Amund Grøndahl Jansen, forteller at laget hadde bestemt seg for å sitte langt fremme i utforkjøringene.

– Men vi kjørte også rolig for å dempe krigslysten, for det var så glatt. Ut på tredjerunden krasjet jeg her med en haug andre, men ingen var nær hverandre. Det var ingen vanlig krasj. Bare tanken på å bremse var som å skli på is, så man mister litt lysten på å gi gass nedover når man vet at det er steinete, langt ned på kantene og null kontroll. Det var til og med krasj i utforkjøringen under nøytraliseringen, og da sier det seg selv at det er vanskelig å bedrive konkurranseidrett, sier Grøndahl Jansen til TV 2.

Grøndahl Jansen sier han aldri opplevd lignende som proff.

– Jeg tror Astana plutselig satte litt fart i utforkjøringen etter bakkespurten, og det tror jeg ikke de scoret noen poeng på i feltet. Men så fikk de trøbbel likevel. Så det var karma som slo hurtig tilbake. Det var sinnssykt glatt, oljesøl i veien og vanskelig å håndtere sykkelen, sier han.



Nordmannen mener det ikke er noen grunn til å kritisere arrangørene, men at veiene blir slik når det regner for første gang på lenge.