Bildet som skaper trøbbel for Pep Guardiola, men setter fyr på Messi-ryktene

Manchester City vil måtte klare seg uten manager Pep Guardiola i starten av oppkjøringen til den nye sesongen.

Daily Mail skriver at Guardiola vil måtte gå i karantene i 14 dager etter at han har lagt deler av ferien til rødmerkede Barcelona.

Dersom spanjolen returnerer til England i dag, lørdag, vil han tidligst kunne returnerer til Citys treningsanlegg 11. september.

Etter at restauranten Kao Dimsum la ut et bilde av Guardiola på Instagram med teksten «I dag» er også alle eventuelle tanker om på noen måte å omgå reglene fånyttes.

Avisen skriver at klubben er kjent med bildet, og at de er sikker på at betydningen av managerens selv-isolering blir minimal.

Sen start

Manchester City avsluttet forrige sesong sent på grunn av deltagelsen i Champions League, og med den ekstremt korte pausen mellom sesongene er de fleste av spillerne ikke ventet tilbake på treningsfeltet før uken som starter 7. september.

Premier League-kampene starter på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no med Fulham-Arsenal 12. september, men City starter først ni dager senere mot Wolves på grunn av deres sene sesongavsluning.

Klubbens landslagsspillere skal i gang med sine respektive nasjoner kommende uke, men får ikke se manageren med det første når de kommer tilbake på trening. De som ikke spiller for landslag må starte sesongoppkjøringen uten sjefen fysisk tilstede på jobb.

Jobb i ferien

Guardiolas Barcelona-besøk kan imidlertid føre til mer langsiktige sportslige goder.

Selv om han var på ferie, skriver AS at han planlegger å møte Lionel Messi mens han er i Katalonia.

Siden Messi tirsdag kveld ga Barcelona ein skriftlig beskjed om at han ønsker å forlate klubben har Manchester City blitt nevnt som den store favoritten til å sikre seg den ellevilt gode, men tilsvarende dyre, argentineren.

Det er blitt rapportert at 33-åringen allerede før han ga Barcelona beskjeden hadde en telefonsamtale med gamlesjefen Guardiola. De to jobbet sammen i storklubben mellom 2008 og 2012.

Ifølge L'Equipe lørdag har superstjernens far, Jorge Messi, gitt PSG beskjed om at hans sønn ønsker å dra til Manchester City.

Ryktebørsen koker

Det er imidlertid langt fra en ferdig handel. Samme avis skriver at i tillegg til PSG er Juventus interessert. Inter har også vært hyppig nevnt som en mulig destinasjon.

TV 2s La Liga-korrespondent Guillem Balague melder lørdag at Barcelona ikke vil akseptere noen form for byttehandel involvert, og at City ikke kan betale en overgangssum på over 1 milliard og samtidig ha råd til superstjernens astronomiske lønn. Klubben ligger likevel best an.

Samtidig ønsker Messi et møte med Barcelona for å få fremforhandlet en overgang, men president Josep Maria Bartomeu kun ønsker å møtes for å diskutere en ny avtale. Det hevder i alle fall El Periodico.

Så er det også et juridisk stridsspørsmål om klausulen som sa at ballmagikeren kunne forlate katalanerne gratis er gjeldende eller ikke.

Foreløpig er det eneste som er sikkert at ingenting er sikkert.