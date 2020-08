– Det kjentes som at alt stoppet

Det ble til tider svært amper stemning under SIAN-markeringen i Oslo sentrum lørdag.

I etterkant av demonstrasjonen fortsatte flere motdemonstranter å lage bråk i Oslo sentrum.

Politiet opplyser til TV 2 at så langt er 29 personer pågrepet, blant dem flere mindreårige. Samtidig jakter de på flere personer.

Fanny Bråten rev i stykker Koranen under SIAN-markeringen lørdag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Da SIAN-medlem Fanny Bråten tok frem en koran og begynte å rive den fra hverandre, satte det sinnene i kok hos flere motdemonstranter.

– I forhold til det var det mange som forsøkte å ta seg over gjerdene. Noen klarte det, og de ble tatt hånd om av politiet, sier politiets innsatsleder Torgeir Brenden til TV 2.

– I tillegg var det på en flanke såpass mange som forsøkte seg, at vi var nødt til å bruke litt gass målrettet mot dem, legger han til.

Flere personer ble pågrepet etter å ha tatt seg over politiets sperringer lørdag. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Ble tåregasset

Maiken Veberg (14) stod blant motdemonstrantene som ble truffet av tåregassen.

– Jeg ble tåregasset fordi vi stod veldig tett på, og så var det noen eldre som ristet i gelenderet og så kom de flere ganger med tåregass. Vi prøvde å si fra om at vi var 14 år gamle barn og at vi hvert fall kunne få trekke oss vekk, men det var det ikke noe rom for, sier hun.

– Hvordan kjentes det å få gassen i ansiktet?

– Det klødde, og så ble det til at jeg ikke fikk puste. Det kjentes ut som at alt stoppet. Det svidde i øynene og jeg klarte ikke å gå, og lungene mine kjentes som at de kollapset, så jeg skjelver, sier hun.

Politiet brukte tåregass mot motdemonstrantene under markeringen. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

14-åringen forteller at hun synes det er feigt av politiet å bruke tåregass.

– Jeg skjønner at det går ut av kontroll, men de vet at det er veldig mange unge her og at de kanskje skal tenke litt over hvilke aldre de treffer, sier hun.

– Har du fått hjelp av helsepersonell eller har du klart deg selv?

– Jeg har veldig gode venner her, og så kom det flere som spurte om det gikk bra og hjalp meg, sier hun.

Motdemonstranter gikk til angrep mot politiets biler etter markeringen. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Fire pågrepet

Politiet så seg nødt til å avslutte markeringen like før klokken 15.

– Politiet så seg nødt til å avbryte SIAN sin markering helt mot slutten, rett og slett av fare for liv og helse. Det begynte å komme relativt mye kasting av stein, jernstenger og andre farlige gjenstander mot politiet, og også av fare for å eskalere situasjonen ytterligere, valgte vi da å avslutte markeringen nå, sier Brenden til TV 2 etter at markeringen ble avsluttet.

Brenden sier at det er nulltoleranse for angrep på politiet. Han sier at politiet har mye dokumentasjon av det som har foregått lørdag.

Politiet har pågrepet fire personer i forbindelse med markeringen.

– Det var tre personer som klarte å hoppe over gjerdene og forsøkte å ramme markeringen til SIAN. Disse ble pågrepet av politiet. I tillegg har vi pågrepet en person for oppvigleri, for å forsøke å få med seg flere for å bryte gjennom politiet sine sperringer, sier innsatslederen.