Trond Giske: – Vi er ved veis ende

– Takk for alle rørende og varme meldinger, og alle oppfordringer om å stå på, men vi er ved veis ende nå, åpnet Trond Giske sitt innlegg i Steinkjer.

Den profilerte Ap-politikeren fortalte om hvordan han kom inn i Arbeiderpartiet som tenåring, og hva som har gitt ham hans engasjement i politikken.

Så snakket han om beskyldningene om seksuell trakassering som han måtte svare for i 2017.

– Jeg måtte unnskylde meg for anklagene i 2017. Unnskyldningen kom fra hjertet, sa Giske, som har brukt mye av de siste tre årene på å forsøke å gjenreise tilliten innad i partiet.

Etter at landsmøtet avsluttes sier Giske til TV 2 at han ikke vil fullstendig utelukke et politisk comeback.

– Jeg har i alle fall sagt at jeg ikke stiller til renominasjon på Stortinget, og så vet man jo aldri hva fremtiden bringer, sier Giske, men forteller at han synes det er tungt å gi seg.

– Det er vemodig, selvsagt er det vemodig. Jeg har holdt på med dette i 37 år, sier han.

Støre: – Nødvendig

Partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre sier i en kommentar at han mener det var riktig av Giske å trekke seg som kandidat til fylkesledervervet.

– Jeg forstår at Giske trekker seg, og ser at det var nødvendig, sier Støre til NTB.

Videre roser han Trøndelag Arbeiderparti, og sier til TV 2 at han opplever at fylkeslaget nå trekker i samme retning.

NØDVENDIG: Jonas Gahr Støre mener det var riktig av Trond Giske. trekke seg som kandidat til fylkesledervervet. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det har vært en sterk uke, og en modig uke. Jeg må berømme de unge jentene som har stått fram med sine historier, sier Støre.

Var innstilt som ny leder

For en uke siden var han enstemmig av valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti innstilt som leder av fylkeslaget. Siden har kraftige reaksjoner innad i partiet gjort at Giske har valgt å trekke seg fra politikken.

– Jeg gledet meg til å lede Trøndelag Arbeiderparti, men ingen har krav på en ny sjanse, sa han.

Giske oppfordrer videre til å tillate feil, og akseptere unnskyldninger.

TV 2s team i Steinkjer observerte at alle AUFs representanter marsjerte ut av salen da Giske tok talerstolen.

Internt opprop

For en uke siden ble Giske enstemmig innstilt som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti av fylkeslaget valgkomité. Reaksjonen på innstillingen var derimot så kraftig at Giske har kunngjort at han vil trekke seg ut av toppolitikken.

Innstillingen skapte intern strid i partiet. Torsdag signerte 230 Ap-politikere, blant dem flere Stortingsrepresentanter, et opprop mot å velge Giske som leder.

Senere på kvelden ble det kjent at partiet hadde mottatt et varsel med nye anklager mot Giske. Senere på kvelden avviste Giske varselet, og kritiserte pressehåndteringen.

Han har siden sagt at han ikke vil godta å bli valgt som leder om han blir foreslått gjennom et benkeforslag, og han vil ikke stille til valg for en ny Stortingsperiode, fordi belastningen blir for stor for ham og hans familie.