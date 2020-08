Slik skal de hedre prinsesse Diana

Fredag annonserte William og Harry at de ønsker å hedre moren ved å sette opp en statue i hagen utenfor hennes tidligere hjem, Kensington Palace.

Det skriver BBC.

Statuen skal få folket til å «reflektere over morens liv og arv».

23 år siden dødsfallet

Førstkommende mandag er det 23 år siden prinsesse Dianas død, annonseringen av statuen kom altså kun tre dager før markeringen.

William og Harry var kun 15 og 12 år da prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997. Foto: AFP PHOTO / JAMAL A. WILSON

Statuen vil bli installert 1. juli neste år, på det som hadde vært Dianas 60- årsdag.

Dette er første gangen brødrene William og Harry uttaler seg offentlig sammen siden Harry og Meghan Markle flyttet til USA. Paret bor i en herskapelig villa til svimlende 131 millioner kroner, i Santa Barbra i California.

Forsinket grunnen korona

Statuen ble annonsert allerede i 2017, som markerte 20 år siden dødsfallet. Nå forteller de for første gang hvor de ønsker å plassere minnesmerket.

«Statuen vil bli installert i The Sunken Garden i Kensington Palace 1. juli 2021, for å markere prinsessens 60-årsdag. Prins William og Harry håper statuen vil hjelpe alle de som besøker Kensington Palace for å reflektere over deres mors liv og arv», skrives det i uttalelsen fra kongehuset.

Statuen har blitt konstruert av kunstneren Ian Rank-Broadley, som også gjorde portrettet av dronning Elizabeth på de britiske myntene.

I følge Kensington Palace har installasjonen blitt forsinket grunnet korona-situasjonen, og de skrivere videre at vil det komme mer detaljer rundt statuen senere.

Prinsessen av Wales døde 31. august 1997, når prins William og Harry var kun 15 og 12 år gamle. I ettertid har det blitt opprettet flere minnesmerker, blant annet «Diana Memorial Playground» ved Kensington Palace, «Diana Memorial Fountain» i Hyde Park, og «Diana Memorial Walk» like ved St James's Palace.