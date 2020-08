Kritisk Hushovd før Tour de France-starten: – Det er kaos

Se Tour de France-starten på TV 2 og Sumo fra klokken 13.30.

I dagene før lørdagens Tour de France-start i Nice har det kommet ulike meldinger på koronareglene.

– Det er vel ingen som har helt kontroll over viruset. Jeg føler at arrangøren har gjort tiltakene de kan og tydeligvis fått «go» av franske helsemyndigheter, men det andre er kaoset med at de ikke klarer å gi tydelige beskjeder, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

– Jeg snakket akkurat med en av sjefene i ASO, og han sitter veldig høyt oppe, men han var ikke klar over de nye reglene. Det er kaos, forteller Hushovd like med et kvarter igjen til lørdagens Tour de France-start.

Først gikk det på at lagene ville bli kastet ut ved to smittetilfeller blant ryttere og støtteapparat.

Dagen før Tour de France-starten i Nice kom meldingen om at to smittetilfeller ville bety automatisk exit fra treukersrittet, men at rittarrangøren ville få retten til å hive ut et lag dersom to eller flere ryttere på samme lag hadde testet positivt for korona i løpet av sju dager.

Ifølge Velonews likte franske myndigheter dårlig at koronareglene ble myknet opp. Nå skal lagene ha fått beskjed om at den gamle regelen - to smittetilfeller blant ryttere og støtteapparat - gjeninnføres.

– I mine øyne burde det vært enklere. Det virker mer komplisert enn det kunne vært. Det kunne vært laget klare regler, men det er sikkert mange som har mye å si. Jeg tror helsemyndighetene har mer å si enn vi får et inntrykk, så det kan foregå mye på bakrommet vi ikke vet om. Derfor er de utydelige, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Tidenes norske Tour-rytter tror rytterne ivrer etter å komme i gang.

– De vil inn i boblen. Rytterne har vært på hotell i fire-fem dager, er lei og vil ut med all energi, men det er splittet hva de føler. Noen tenker bare resultat, mens andre vil kanskje hjem. Jeg var fått inntrykk av at noen er lei av uvisshet, men når Tour de France begynner, så er det inn i konkurransemodus, sier Hushovd.