Grande: – Har selv tidligere hørt folk fortelle sine historier, uten å ha grepet inn

– Jeg har selv tidligere hørt folk fortelle sine historier, uten å ha grepet inn. Kanskje fordi jeg var redd for min egen posisjon, min egen fremtid i partiet, sier Grande og fortsetter:

– En rød tråd i fortellingene har vært en kultur hvor folk ikke våger å si ifra, eller å stå opp for meningen sin i frykt for represalier. Nå har jeg et ansvar som leder av valgkomiteen, å stå opp for alle dem som ikke har en stemme.

Det sier Grande på spørsmål om hva gjorde at det var så alvorlig at han ikke kunne gå inn for at stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol kunne bli innstilt som leder av Trøndelag Arbeiderparti.

Rette opp feil

Under fredagens krisemøte i valgkomiteen truet Grande med å trekke seg som leder om Kjerkol ble enstemmig innstilt som fylkesleder, har TV 2 fått opplyst.

Årsaken var at han hadde fått en SMS om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol, hvis valgkomiteen innstilte henne som ny leder.

– Var din egen samvittighet avgjørende her?

– Ja, og nå har jeg ingenting å tape lenger. Jeg har sagt at jeg ikke ønsker en posisjon i Stortinget, jeg skal ikke velges til noe i partiet fremover. Nå har jeg endelig sjansen til å rette opp de feilene jeg har begått mot dem som har blitt behandlet dårlig, og som jeg gjerne skulle vært tilstede for tidligere, sier Grande til TV 2.

BENKEFORSLAG: Det vil bli lagt fram benkeforslag på årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti, hvor Ingvild Kjerkol vil bli foreslått som leder, får TV 2 opplyst Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Groveste

Etter det TV 2 forstår skal det ikke være snakk om et varsel om seksuell trakassering, men en beskyldning om at Kjerkol er en del av en ukultur.

Kjerkol raser mot Grande. Hun sier at dette vil bli tema på årsmøtet lørdag.

– Det Grande har gjort kan ikke bli stående. Det bryter med alle rutiner og vedtak og hvordan varsler skal behandles. Dette er det groveste tjuvtrikset jeg har vært med på i politikken. Og det vil ikke bli ståendes. Dette vil jeg ta opp på årsmøtet, sa Kjerkol til TV 2 tidligere lørdag.

Grande sier at det første han gjorde etter valgkomiteens møte var ferdig fredag var å ringe Kjerkol for å fortelle om varsel-meldingen han hadde fått.

– Rart om jeg ignorerte

Valgkomitelederen sier at under møtet prøvde de å unngå å ta telefonen når mediene ringte, og sier at hele komiteen ble oppfordret til det.

– Noen valgte å ikke følge den oppfordringen. Dermed ble denne informasjonen plantet i mediene, og alt bærer helt galt av sted, sier Grande på hotellet i Trondheim hvor årsmøtet foregår.

Grande sier at SMSen som han fikk, ikke var utløsende for innstillingen.

– Jeg fortalte om meldingen, som jeg syntes var riktig at komiteen var klar over. Det ville vært rart om jeg ignorerte den, og sviktet dem som fortalte sine historier, sier Grande.

Valgkomitelederen sier at om han hadde visst om at SMSen ble formidlet til mediene, så hadde de måttet stoppe hele prosessen med innstillingen.

– Da hadde vi også hatt tid til å informere alle parter, men vi hadde en tidsfrist på innstillingen, og for å holde fremdrift i prosessen, så prioriterte vi å holde det samme tempoet. Mye kunne nok ha blitt gjort annerledes, men vi er fornøyd med denne innstillingen, sier Grande.

Dramatisk votering

Det er duket for en dramatisk votering på årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti lørdag. Ifølge TV 2s kilder vil det komme et benkeforslag på Ingvild Kjerkol som leder, men Marit Bjerkås, som er innstilt som leder, står fast på sitt kandidatur.

Voteringen skjer etter noen dramatiske dager i Arbeiderpartiets største fylkeslag.

Torsdag ble en av partiets mest sentrale politikere Trond Giske vraket fra innstillingen.

Bakgrunnen var at AUF ikke lenger støttet Giske på bakgrunn av et intervju med lokalpolitiker Sandra Skillingsås, som fortalte om en episode med Giske fra 2014.

Valgkomiteens leder sier at de har tenkt nøye gjennom kandidatene i innstillingen.

– Dermed har vi valgt folk som ikke har vært del av noen konflikter før, men nye folk som kan gi Trøndelag Arbeiderparti en ny start, sier Grande.