Stenseng om valgkomitelederens varsel-trussel: – Undergraver varslingsinstituttet

Valgkomiteens leder Arild Grande truet med å trekke seg som leder og sa det kunne komme et varsel mot Ingvild Kjerkol, hvis hun ble innstilt som fylkesleder. Partisekretær Kjersti Stenseng varsler en gjennomgang av det som skjedde.

– Trusler om mulige varsler skal selvsagt ikke brukes som argument i en valgkomite, sier Stenseng til TV 2.

Fredag avslørte TV 2 at Grande sa til valgkomiteen at han hadde fått en tekstmelding om et mulig varsel, hvis Ingvild Kjerkol ble innstilt som fylkesleder.

– Varsler er alvorlige greier. Dersom rykter om varsler legges til grunn i slike prosesser, er det dårlig organisasjonskultur og undergraver varslingsinstituttet, sier Stenseng.

Stenseng understreker at hun ikke har full innsikt i hva som har skjedd i dette tilfelle, og uttaler seg generelt, men at denne spesifikke saken krever en gjennomgang.

Internt drama

Det var fredag et internt drama i valgkomiteen om styreinnstillingen i Trøndelag Ap.

Kjerkol var positiv til å bli fylkesleder, hvis det kunne bli en samlende løsning.

Men TV 2 fikk fredag bekreftet fra tre kilder at Grande skal ha mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol, hvis valgkomiteen innstilte henne som ny leder.

Etter det TV 2 forstår skal det ikke være snakk om et varsel om seksuell trakassering, men en beskyldning om at Kjerkol er en del av en ukultur.

Grande skal ha truet med å trekke seg hvis det ikke ble en enstemmig innstilling. Dette bekrefter to kilder til TV 2.

Lørdag raser Kjerkol mot Grande og sier at dette vil bli tema på årsmøtet.

– Det Grande har gjort kan ikke bli stående. Det bryter med alle rutiner og vedtak og hvordan varsler skal behandles. Dette er det groveste tjuvtrikset jeg har vært med på i politikken. Og det vil ikke bli ståendes. Dette vil jeg ta opp på årsmøtet, sier Kjerkol til TV 2, som følger årsmøtet fra Steinkjer.

Plikter å ta varsel

Stenseng sier partiet tar alle varsler på største alvor og håndterer dem i tråd med Aps retningslinjer.

– Partikontoret er partiets varslingsmottak. Dersom tillitsvalgte i vårt parti mottar varsler, plikter de å ta dem videre til partikontoret for håndtering så raskt som mulig. En valgkomite behandler ikke varsler, sier hun.

– Dersom det foreligger varsler/konklusjoner på varsler som kan påvirke tilliten til noen som er aktuelle for verv, vil valgkomiteen få den informasjonen de trenger om det, fortsetter hun.

Stenseng sier at de må få bukt på kulturen

– Vi kan ikke ha en kultur i Arbeiderpartiet der folk går rundt og redde for å få trusler om varsler mot seg, dersom noen har opplevd ting som ikke skal foregå i vår organisasjon, må de derfor varsle oss om det, slik at vi kan håndtere det skikkelig, sier Stenseng og fortsetter:

– Jeg vil ha en gjennomgang av denne prosessen.