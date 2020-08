Massivt politioppbud på SIAN-markering

Sist helg ble det kaos under en SIAN-demonstrasjon i Bergen. Politiet måtte bruke pepperspray, og SIAN-leder Lars Thorsen ble skadd under sammenstøtene.

For to uker siden ble én person pågrepet etter å ha slått en politimann i ansiktet med en stang.

Lørdag holder SIAN en markering i Oslo sentrum, som en reaksjon på at SIAN-leder Lars Thorsen ble angrepet under en demonstrasjon i Bergen forrige helg.

Motdemonstranter

Ved markeringen har det møtt opp en mengde motdemonstranter.

– Det er for å vise at vi ikke aksepterer SIAN sitt hatbudskap i Oslo og våre gater, rett og slett, at vi ikke ønsker å ignorere at disse folka finnes, sier Siavash Mobasheri, en av de som har møtt opp rundt sperringene på stedet.

Leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri. Foto: Kenneth Fossheim/TV 2

Motdemonstrantene støyer for å overdøve SIANs budskap.

Rødt-politiker Seher Aydar er også på stedet.

– Rasisme er farlig og ingen skal måtte stå alene mot rasisme, så vi er her for å vi se at vi er et stort felleskap i Norge som sier nei til rasisme og ikke godtar at mennesker skal settes opp mot hverandre og at hatet skal spres i vår by, sier hun.

Ved 13.30-tiden oppstod det amper stemning noen steder rundt sperringene, men det har ikke vært forsøk på å hoppe over gjerdingene.

Politi med hjelm måtte inn for å roe gemyttene blant motdemonstrantene lørdag. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Stort politioppbud

Oslo-politiet håper lørdagens Sian-markering foran Stortinget ikke vil utarte til det samme som skjedde i Bergen.

– Hvis det utarter og noen tyr til vold eller andre typer ulovligheter, vil vi slå ned på det. I tillegg vil vi også etterforske og forfølge eventuelle lovbrudd i ettertid, sier Oslo-politiets særegne Sian-operasjonsleder for dagen, Marita Aune, til NTB.

Politiet er på plass med store styrker i Oslo sentrum lørdag. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

– Sian har varslet en krenkefest, vil dere holde øye med om det kommer eventuelle straffbare ytringer?

– Nei, i utgangspunktet er det som de predikerer, noe de får stå for selv, men hvis det resulterer i at motdemonstranter tyr til ulovligheter, blir vi nødt til å gripe inn. Enkelte ytringer kan virke veldig provoserende, men det er vår plikt å legge til rette for ytringsfriheten, sier Aune.

Hun vil ikke si noe om hvor mange politifolk som er sendt til Stortinget, men det er en god del. Både uniformerte og sivilkledde og hestepatruljer. Politiet har satt klare regler for både Sian og motdemonstrantene.

Politiet har satt opp sperringer rundt hele Eidsvoll plass, der markeringen foregår. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

– Har kontroll

Politiets innsatsleder på stedet, Torgeir Brenden, sier til TV 2 at politiet har kontroll på stedet.

– Som dere ser er det mange som ønsker å ytre seg. De aller fleste gjør dette på en måte som er innenfor rammene vi legger til rette for, og så har vi noen elementer her som ønsker å dra det litt lenger, sier han, og fortsetter:

– Det har vært noen forsøk på å ødelegge gjerdene, men der har vi satt inn noe politipersonell for å dempe det. Samtidig har vi fått hjelp av mange voksenpersoner i motdemoen for å dempe gemyttene. Det er mye bedre at de gjør det enn at vi gjør det, så slipper vi å bli en motpart her.

– Har det vært noen alvorlige forsøk på å komme seg over gjerdene så langt?

– Ja, det er hvert fall elementer som har forsøkt å enten komme seg over, eller å ødelegge gjerdene. De har ikke lykkes med det, og vi kommer til å iverksette tiltak mot dem, dersom dette fortsetter, sier Brenden.