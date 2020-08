Kyssebildet gikk verden rundt - rekordovergang gjenforener stjerneparet

Flere tyske medier, deriblant Kicker, skriver at Pernille Harder blir Chelsea-spiller. I London vil den danske målmaskinen bli gjenforent med kjæresten Magdalena Eriksson. De to var lagvenninner i svenske Linköping fra 2013 til 2017.

Overgangssummen skal ligge på omlag 350.000 euro, noe som utgjør omtrent 3.7 millioner norske kroner. Det vil dermed bli det dyreste salget av en kvinnelig spiller fra Bundesligaen gjennom tidene.

Harder står med råsterke 68 ligamål på 75 kamper for Wolfsburg. 27-åringen har i utgangspunktet ett år igjen av kontrakten med den tyske storklubben.

Tidligere i sommer fortalte Harder at hun ønsket å spille på samme lag som kjæresten igjen.

Pernille Harder og Magdalena Eriksson under en kamp fra tiden sammen i Linköping. Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN

– Jeg har ett år igjen i Wolfsburg, men naturligvis ser jeg fremover mot å teste noe nytt og for å vinne nye titler i en annen liga, uttalte stjernen til dansk TV 2.

– Det er klart at vi savner hverandre i hverdagen, så planen er at vi skal spille sammen igjen, i alle fall etter min kontrakt går ut, sa Harder.

Nå tyder alt på at gjenforeningen vil skje tidligere. Det er ventet at overgangen blir bekreftet etter søndagens Champions League-finale.

Den svenske forsvarsspilleren har også uttalt seg om ryktene tidligere i år.

– Det har vært mye rykter på Twitter om det. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, men det er klart at det hadde vært kjempekult å spille med Pernille igjen, men det gjenstår å se hvortid det blir. Det er mye som skal klaffe for at det skal skje, sa Eriksson til Aftonbladet i vår.

NABODUELL: Kjæresteparet har ikke bare spilt sammen, de har også spilt mot hverandre. Her fra årets nabokamp mellom Danmark og Sverige på Algarve tidligere i år. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Historien om kyssebildet

Paret ble for alvor kjent i fotballverdenen da det famøse kyssebildet ble tatt etter Sveriges VM-kamp mot Canada i 2019. Harder var tilstede på tribunen for å støtte sin kjæreste og etter kampen ble seierskysset fanget opp av en fotograf. Bildet gikk viralt og historien om fotballparet ble viden kjent.

– Vi visste ikke engang om at noen tok bildet, har Eriksson tidligere fortalt til The Guardian.

Det vekket også oppsikt at danske Harder stilte i svensk landslagsdrakt. Danmark var for øvrig ikke kvalifisert for mesterskapet. Angriperen måtte berolige de danske supporterne etter bildene.

– Hva gjør man ikke for kjærligheten? Men dere trenger ikke å være urolige, Danmark kommer alltid til å være i første rekke, skrev hun på Twitter.

Harder har tidligere snakket ut om hvordan forholdet til Eriksson oppstod overfor dansk TV 2.

De to fotballspillerne var lagvenninner i Linköping, men det tok imidlertid litt tid før de ble sammen. Begge var i et forhold, men etter hvert som de snakket sammen, kom følelsene for hverandre. Og det var først da Harder kom til Sverige at hun forsto at hun var tiltrukket av kvinner.

– Det var først da jeg kom meg vekk, reiste ut i andre miljøer og opplevde verden, at jeg oppdaget andre sider av meg selv, sa Harder.

Får kjæresten som kaptein

Eriksson er nå kaptein for det stjernespekkede Chelsea-laget som også har norske innslag med Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir.

Den kruttsterke Chelsea-troppen inneholder også internasjonale stjernespillere som Ji So-yun og Sam Kerr. Lørdag innleder Chelsea sesongen med Community Shield-oppgjør mot Manchester City på Wembley.

Champions League-finalen mellom Wolfsburg og Lyon blir trolig Harders siste kamp for klubben.

Tyskerne har mulighet til å ta sesongens tredje tittel etter å ha vunnet både serien og cupen, men Lyon kan bli en tøff nøtt å knekke. Ada Hegerbergs klubb har vunnet turneringen fire år på rad. Hegerberg er fortsatt skadet, men Ingrid Syrstad Engen kommer trolig til å starte finalen for Wolfsburg.