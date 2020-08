Fulgte rådet fra lagvenninnene – vant La Course på målstreken

Se herrenes Tour de France-start på TV 2 og Sumo fra klokken 13.30.

Lizzie Deignan tok seieren i årets La Course by Tour de France lørdag.

Det så ut til at Marianne Vos parkerte konkurrentene på de siste hundre meterne, men på målstreken snek Deignan seg forbi og vant rittet i Nice.

– Jeg tror det var en fordel at vi har to av verdens beste spurtere i lagbilen, Ina-Yoko Teutenberg og Giorgai Bronzini, som begge har slått Marianne Vos i spurt mange ganger, og jeg fikk det beste rådet. Det var å være tålmodig. Derfor ventet jeg, forteller Deignan.

Demi Vollering ble nummer tre bak Deignan og Vos.

– Det var bare en lettelse å vinne. For en innsats av Trek-Segafredo i dag! Hver eneste rytter spilte sin rolle. Da måtte jeg og Elisa bare vante på finalen, og hun gjorde den perfekte jobben. Hun tvang Marianne til å spurte tidlig, og det utnyttet jeg, sier Lizzie Deignan.

– Fenomenalt

Det var Lizzie Deignan, Marianne Vos, Demi Demi Vollering, Katarzyna Niewiadoma, Annemiek van Vleuten og Elisa Longo Borghini som satt i gruppen som gjorde opp om seieren. Det var flere forsøk på å stikke av på de siste kilometerne, men Vos tettet alle forsøkene.

Med 400 meter igjen var det Vos selv som gikk til, men den nederlandske sykkelstjernen ble slått med noen centimeter av Deignan.

– Det er fenomenalt. Noen ganger trener man hardt og det går ikke veien, og da er det frustrerende, men nå er det bare lykkefølelse når det går vår vei. Å være en del av Trek-Segafredo er den beste følelsen, sier Deignan, som var opptatt av å hylle eget lag i seiersintervjuet.

– Det er veldig spesielt å vinne her. Jeg vet at min mann og datter ser på TV, og jeg kan knapt vente på å snakke med dem på telefon, sier hun.

– Et signal til de norske rytterne

FDJs Stine Borgli ble beste norske rytter med 33. plass, snaut seks minutter etter den britiske vinneren.

– Det var egentlig et tøft løp fra start, og jeg kjente allerede i første bakke at jeg ikke hadde helt dagen, men jeg kjempet meg greit over den første bakken og rolig i nedforkjøringen. Vi kommuniserte bra på flatene, og jeg prøvde å gjøre en god jobb inn mot neste bakke. For min egen del følte jeg at jeg fikk det til. Jeg satt godt fremme og prøvde å holde min egen fart, så skjedde det et rykk som jeg ikke klarte å følge de beste over bakken, oppsummerer Borgli til TV 2 i Nice.

Hitec Products-rytterne Vita Heine (52.) og Amalie Lutro (53.) fulgte like etter Borgli, mens Ingrid Lorvik fra Hitec Products ble tatt ut av rittet.

– Bakken er ikke den hardeste i bransjen, men den var såpass hard at den skilte de beste fra de neste beste, og det er et signal til de norske rytterne om at det er der nivået ligger. Skal de opp på øverste verdenselite og slåss i OL, så må de være med på det nivået til de seks foran har. Det er en utfordring. Det er noen år siden Norge hadde ryttere på øverste verdensklasse, og det var med søstrene Valen, Monica og Anita, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.