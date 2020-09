Anmelder Visjon Norge-vakt – journalist mener han ble truet

Det var under TV Visjon Norges årlige sommercamp på Hove leirsenter utenfor Arendal, at en journalist fra den kristne avisen Dagen opplevde å bli truet av en vakt på stedet.

Dagen har nå valgt å anmelde hendelsen.

Disputten mellom vakten og Dagen-journalisten bunnet i et ønske journalisten hadde til å dekke et arrangement som skulle foregå inne i et av festivalteltene. Dette var ikke ønskelig fra TV Visjon Norges side, og journalisten fikk ikke slippe inn.

Ifølge redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, besluttet da journalisten å bevege seg rundt på området og ta noen generelle bilder til en reportasje. Det var da vakten kom bort og krevde at samtlige bilder som var blitt tatt skulle slettes.

I politianmeldelsen av hendelsen, som TV 2 har fått tak i, kommer det frem at vakten truet Dagen-journalisten med at han enten måtte slette bildene eller så ville kameraet hans bli knust.

- Et angrep på demokratiet

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk reagerer kraftig på truslene som ble fremsatt mot en av hans journalister under sommercampen til den kristne TV-kanalen.

REAGERER: Selbekk reagerer kraftig på trusselen som ble fremsatt mot Dagen-journalisten under Visjon Norges sommercamp. Foto: Elias Engevik

– Det mest alvorlige ved hendelsen er at en journalist blir truet. Trusler mot journalister er et alvorlig problem og et angrep på demokratiet. Det går en grense, sier han til TV 2.

Selbekk valgte umiddelbart å kontakte Norsk Redaktørforening for å få råd til hva som måtte gjøres.

– Vi ble anbefalt av blant annet Norsk Redaktørforening å anmelde forholdet. Det er ikke ønskelig for oss at slike hendelser skal gå upåaktet hen.

Han opplyser til TV 2 at de har vært i kontakt med Visjon Norge etter hendelsen, men mener TV-kanalen ikke tok henvendelsen seriøst nok.

Mener det handlet om smittevern

Astrid Laurendz var pressekontakt for Visjon Norge under sommercampen på Hove. De har en annen oppfatning av situasjonen som oppstod.

Visjon Norge mener journalisten måtte fjernes med makt ettersom han ikke overholdt smittevernet.

– Vi gav tydelig beskjed til journalisten at det ikke ville være mulig å være til stede i teltene under arrangementet. Dette var grunnet smittevernsituasjonen. Vi hadde begrenset antall deltakere på de ulike arrangementene og der journalisten ønsket å komme inn var forbeholdt for ungdom under tyve år, opplyser Laurendz til TV 2.

Laurendz mener journalisten brøt smittevernet når han likevel gikk inn i teltet, selv om han hadde fått beskjed om at det ikke var mulig å gjøre. Derfor måtte han eskorteres ut, ifølge Laurendz.

Hun var selv ikke til stede under konfrontasjonen mellom vakten og Dagen-journalisten, og kan derfor ikke kommentere ordene som ble brukt mellom dem.

Ønsker sterkere rettsvern for journalister

Dagen-redaktøren er medlem i Ytringsfrihetskommisjonen og ønsker at trusler mot journalister skal få større konsekvenser.

– I Sverige har man innført regler som gjør slike trusler straffeskjerpende når de er rettet mot politikere og journalister.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, støtter Dagen-redaktøren i ønsket om et sterkere rettsvern for journalister. Han er også bekymret for utviklingen i samfunnet.

STØTTER SELBEKK: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, ønsker på lik linje med Selbekk strengere rettsvern for journalister. Foto: Ragnar Hartvig

- Høyesterett har dømt i flere saker for at det skal være en straffeskjerpende handling så lenge det er trusler mot journalister og politikere. Det er direkte angrep på viktige samfunnsfunksjoner. I verste tilfelle kan det få store konsekvenser for journalistikken, sier Jensen.