Kjerkol raser mot Grande: – Det groveste jeg har vært med på

TRONDHEIM / STEINKJER (TV 2): Ingvild Kjerkol raser mot valgkomitéleder Arild Grande i Trøndelag Ap etter internt drama. Giske varsler at han kommer til å ordet på årsmøtet.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol lå an til å bli fylkesleder fredag, men da skal valgkomitéleder Arild Grande ha advart på det sterkeste.

Han hadde ifølge TV 2s kilder fått informasjon om at det kunne komme anklager om at Kjerkol er en del av en «ukultur» i fylkespartiet.

Lørdag raser Kjerkol mot Grande. Hun sier til TV 2 at dette er noe hun skal ta opp på årsmøtet.

– Det Grande har gjort kan ikke bli stående. Det bryter med alle rutiner og vedtak og hvordan varsler skal behandles. Dette er det groveste tjuvtrikset jeg har vært med på i politikken. Og det vil ikke bli ståendes. Dette vil jeg ta opp på årsmøtet, sier Kjerkol til TV 2, som følger årsmøtet fra Steinkjer.

Arild Grande sier han ikke ønsker å kommentere Kjerkols kommentar, men varsler et oppgjør fra talerstolen.

– Jeg har ikke behov for å si hva jeg har sagt i valgkomiteen. Det er utforståelig hvorfor noen har plantet det i media. Vi skal ta debatten internt i partiet i ettermiddag, sier Grande til pressen på årsmøtet.

Grande synes komiteen har håndtert presset som de har stått i, bra, men reagerer på at «noen aktører har plantet ting i media».

Etter det TV 2 erfarer er Kjerkol innstilt på å stille opp i en kampvotering om ledervervet.

Lørdag formiddag jobber hennes støttespillere på spreng med å kartlegge hvor støtte hun har blant delegatene på fylkesårsmøtet.

OPPGJØR: Valgkomitéleder Arild Grande sier at den interne striden i partiet kommer til å bli tema på talerstolen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Varsel

Det var fredag et internt drama i valgkomiteen om styreinnstillingen i Trøndelag Ap.

Kjerkol var positiv til å bli fylkesleder, hvis det kunne bli en samlende løsning.

Men TV 2 fikk fredag bekreftet fra tre kilder at Grande skal ha mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol, hvis valgkomiteen innstilte henne som ny leder.

Etter det TV 2 forstår skal det ikke være snakk om et varsel om seksuell trakassering, men en beskyldning om at Kjerkol er en del av en ukultur.

Grande skal ha truet med å trekke seg hvis det ikke ble en enstemmig innstilling. Dette bekrefter to kilder til TV 2.

Reagerer på håndteringen

Marit Bjerkås fra Rennebu ble fredag foreslått som ny leder av Trøndelag Ap i en enstemmig innstilling.

Tine Christin Eikevik, leder i Trondheim Arbeidersamfunn, som har jobbet for å få en kvinne som fylkesleder, er kritisk til måten valgkomiteens leder skal ha jobbet på.

– Dersom det foreligger varsler, bør disse sendes inn og ikke blir brukt som trussel mot kandidater. Slik kan vi ikke bruke varslingssystemet, sier Eikevik til TV 2.

OPPVASK: Trondheim-ordfører Rita Ottervik sier at det må ryddes opp i Trøndelag Arbeiderparti Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– På et bunnpunkt

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) sier at det må ryddes opp i Trøndelag Arbeiderparti.

– Vi er på et bunnpunkt når det gjelder måten vi behandler hverandre på, måten vi snakker sammen på og måten vi jobber sammen på, sier Ottervik til TV 2.

– Vi må brette opp armene, legge en del ting til side også må vi gå sammen og bygge dette opp på en bedre måte hvor det er lav terskel for å varsle om ting som ikke er greit, men som også er en kultur der vi snakker sammen og med hverandre og ikke om hverandre, sier hun.

Ottervik sier til Dagbladet at hun forstår at Giske velger å trekke seg ut av rikspolitikken.

– Jeg må si jeg forstår Trond, med det kjøret han har vært utsatt for, og som det er umulig å forsvare seg mot. Det er bakholdsangrep og det er krevende måter ting gjøres på. Jeg skjønner at han må tenke på seg og familien sin.

SKAL TALE: Trond Giske skal ta ordet på årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti. Foto: Frode Lervik / TV 2

Skal tale

Giske, som torsdag ble vraket fra innstillingen hvor han var innstilt som leder av fylkeslaget, var ordknapp da han møtte pressen på vei inn til årsmøtet.

– Jeg skal si mitt fra talestolen, sier Giske til TV 2 etter at han ankom hotellet i Trondheim lørdag formiddag.

Giske sier han alltid hadde planer om å dra på årsmøtet. Det var fredag kveld knyttet usikkerhet til om Giske kom til å dukke opp.